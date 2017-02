Programa vivir en paz en tu escuela orienta a más de 5 mil estudiantes de secundaria en prevención de embarazos por medio de la obra “con don de decidir”

0 SHARES Compartir Tweet

Por medio de la obra “Con don de decidir” que protagoniza la actriz Cristina Michaus se reflexiona con los estudiantes sobre las consecuencias de los embarazos en adolescentes

Más de cinco mil estudiantes de secundarias han presenciado el monólogo “Con Don de Decidir” obra escrita por la letona Salma Fogele y la actriz Cristina Michaus, quien además protagoniza esta obra que tiene el propósito de prevenir embarazos en adolescentes, dio a conocer Simón Mendoza García, titular de la Coordinación de Servicios Culturales de Secretaría de Educación Pública (SEP).

Mendoza García añadió que la puesta en escena forma parte de las acciones emprendidas por el sector educativo en el marco del Programa Para Vivir en Tu Escuela, la cual muestra las consecuncias que implica para los jóvenes tener un bebé, situaciones que la actriz Cristina Michaus presenta a los estudiantes de una manera interactiva por medio de la cual además de hacerles reír los motiva a reflexionar.

En este sentido, mencionó que Cristina Michaus muestra en su obra que más allá del aspecto económico, los embarazos a temprana edad desintegran familias, complican la vida de madres jóvenes y en adolescentes en algunos casos provocan su muerte y en ocasiones extremas las mujeres han llegado a matar a sus hijos porque no pueden afrontar su realidad.

El funcionario de Servicios Culturales de SEP menciona que esta actividad también busca aportar a los estudiantes de secundaria información sobre las diferentes etapas del noviazgo y las consecuencias de sostener relaciones sexuales sin protección.

Por su parte, la actriz mexicana quien es dirigida en este monólogo por Sandra Fogele, asegura que la prevención es única arma efectiva para evitar que este problema social se extienda, motivo por el cual felicitó al Gobierno de Baja California Sur que encabeza el gobernador Carlos Mendoza Davis, por llevar este tipo de producciones histriónicas directamente a los adolescentes, quienes requieren de orientación para desarrollarse de una manera plena.

La artista mencionó que problemas tan graves como el de niños de la calle surge de embarazos precoces o no deseados “en el noviazgo los jóvenes no se dan cuenta que tener un hijo es una responsabilidad para la que no están preparados y por lo tanto les transforma la vida, la mujer se frustra y descarga su ira en el hijo, deja la escuela, el hogar y se le acaban las opciones para progresar y realizarse como mujer en plenitud” señaló.

Previo a la representación escénica, el grupo la Magia del Arte de Servicios Culturales de SEP presentaron un programa en el que incluyeron melodías de diferentes ritmos y con letras a favor de la convivencia pacífica, la alimentación sana y mensajes para prevenir y evitar al uso de drogas.