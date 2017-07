Protección Civil de CSL opera de manera regular en este periodo vacacional

0 SHARES Compartir Tweet

Carlos Guevara Sarabia, Coordinador Delegacional de Protección Civil (PC) informó que durante el periodo vacacional de verano, el personal administrativo y de campo operan de manera regular, así mismo realizando recorridos especiales en zonas de afluencia de turistas contando con el apoyo de todas las dependencias municipales y la coordinación con todas las instituciones de seguridad y emergencia

El encargado del área de Protección Civil en Cabo San Lucas comentó que durante este periodo de vacaciones las oficinas de estarán trabajando las 24 horas del día realizando recorridos especiales en zonas de afluencia de turistas y de personas locales que se encuentran disfrutando de sus vacaciones en las playas, plazas comerciales y lugares de afluencia haciendo recorridos constantes en las carreteras siendo que en esta ocasión no se instalaran puestos fijos pero estarán redoblando esfuerzos con personal las 24 horas de lunes a domingo, esto con la finalidad de que las familias gocen de sus vacaciones y así lograr un saldo blanco al termino de estas vacaciones

“Queremos hacerle estas recomendaciones a las familias que saldrán fuera de la ciudad para evitar así algún incidente, que revisen sus vehículos, que si toman bebidas alcohólicas no manejen, no manejar cansados o desvelados, no utilizar teléfonos móviles durante el trayecto de su manejo, respetar los límites de velocidad y señalamientos, usar el cinturón de seguridad y en caso de que estén fuera de sus hogares por algunos días, dejar encargada su casa con algún vecino, dejar cerradas las llaves del gas, desconectar sistemas eléctricos que no sean necesarios para así evitar algún corto circuito o incendio” recomendó Guevara Sarabia

El servidor público finalizó diciendo que los trámites administrativos continuaran todo este periodo en el horario habitual de 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes y en campo estarán 15 elementos y 4 unidades de protección civil trabajando las 24 horas, en caso de que la ciudadanía tenga alguna emergencia puede llamar al 911 o en su defecto a la oficina de Protección Civil al 143-51-23 en Cabo San Lucas.