Quienes tienen un pasado de corrupción no deben volver a gobernar: Lupita Saldaña

0 SHARES Compartir Tweet

Mi trayectoria como servidora pública es limpia, de trabajo y atención a los sudcalifornianos, lo hice como voluntaria, como regidora, como representante del Gobierno en Cabo San Lucas y como Diputada local, señaló la candidata al Senado por la coalición por México al Frente, Lupita Saldaña Cisneros, durante su visita con familias de San Pedro en el Municipio de La Paz.

“Mi compromiso como Senadora será el mantenerme cercana y atenta a las necesidades de los ciudadanos, me siento muy contenta por su recibimiento, no los voy a defraudar, en todos los cargos públicos que he tenido, he actuado con responsabilidad, apegada a la ley, yo si los puedo mirar a los ojos y pedirles su apoyo”, resaltó.

Así mismo la candidata hizo el compromiso a las peticiones más importantes de los habitantes de San Pedro, gestionar más apoyo del programa PROSPERA, ya que tiene 3 años que no abren padrón y hay personas que no se han podido incorporar, igualmente con el programa de 65 y más, el cual tienen un año que no abre programa y hay muchas personas esperando.

Finalmente Saldaña Cisneros pidió a los presentes reflexionar su voto, “Los invito a poner especial atención en los candidatos que ya gobernaron y que hoy aspiran a un cargo público, revisen que han hecho, hay varios que entregaron muy malas cuentas a la ciudadanía, no se dejen engañar, son los mismos de siempre, solo se cambiaron de camiseta, pero continúan con las mismas prácticas de corrupción”, señaló.