Reconoce CROC y candidata a diputada del PRI por el distrito 9 logro del Presidente Peña Nieto con expropiación de 33 hectáreas en CSL

0 SHARES Compartir Tweet

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- El dirigente estatal, Esteban Vargas Juárez y la candidata del PRI por el distrito local 9, Florencia Olachea, reconocieron que el presidente Enrique Peña Nieto dio cumplimiento a su compromiso luego del huracán “Odile” con el decreto de expropiación de 33 hectáreas en predio de Cabo San Lucas, con lo cual será posible dar certeza a familias que viven en zonas de alto riesgo.

En conferencia de prensa, dijo que será el gobierno federal a través del Instituto Nacional de Suelo y Sustentabilidad (Insus) quien estará a cargo de levantar el censo y evaluar a las familias que serán beneficiadas con el decreto expropiatorio.

Dijo Vargas Juárez que Florencia Olachea ha sido una incansable luchadora social que se ha echado a cuestas un proyecto que por fin ya se vio cristalizado y que beneficiará a 1, 300 familias de Cabo San Lucas, es un proyecto de una adjudicación de una reserva de tierra para la realización de vivienda, espacios públicos, escuelas, unidades deportivas, ella fue quien hizo gestión antes de ser diputada local, por lo que ahora como legisladora estará al pendiente de atender los problemas sentidos de la población cabeña.

Por su parte, Florencia Olachea, dijo que desde que llegó al puerto hace 18 años ha vivido en el Caribe y Lomas del Sol, donde cada que llega la temporada de huracanes la gente se pregunta qué pasará con las familias que viven en los asentamientos irregulares y recordó que cuando azotó el huracán Odile, vino el presidente Peña Nieto e hizo un compromiso de reubicar a las familias que viven en zonas de alto riesgo en un lugar donde puedan estar a salvo ellos y sus familias y tener un patrimonio seguro parra ellos.

“El martes ya se publicó el decreto de expropiación de estas 33 hectáreas, este compromiso del presidente de la república hoy es un logro, yo desde que se dio el compromiso estuve muy de cerca dando seguimiento a este proceso, estuvo en la mesa tres años sin poderse dar ahora como candidata he tenido la oportunidad de acercarme y hacer la gestión correspondiente para que se agilice este trámite en beneficio a las familias del distrito 9, esto comprende 33 hectáreas que están en responsabilidad del Instituto Nacional del Uso de Suelo, se hará cargo de levantar el censo y la evaluación de las familias que serán beneficiadas no hay ninguna otra institución que esté avalada para hacer ese tipo de trámites por lo tanto ningún otro candidato, nadie más ajeno al Insus puede aprovechar sobre este decreto”

“Hizo un llamado a la población de que no se dejen engañar de que los terrenos donde viven ahorita no se pueden regularizar y no es un proyecto viable encauzar el arroyo, sino aquí ya tenemos este decreto, en la última página donde se muestra que a favor del Instituto Nacional de Suelo Sustentable el cual destinará su regularización y titulación legal mediante la venta de avecindados a los solares que ocupan, la venta de los lotes vacantes a los terceros que lo soliciten así como la donación de las áreas necesarias como equipamiento de infraestructura, servicios y baños y municipales de la zona”.

Lo más importante, resaltó es que las familias de los asentamientos irregulares van a tener un patrimonio seguro para ellos.

Refirió Esteban Vargas que esta acción del gobierno federal viene a resolver un poco la necesidad de un pedazo de tierra para los ciudadanos y ojalá y esto se tome para que se paren las invasiones que son un botín político y este caso no es así, es una necesidad que Florencia Olachea vio y dio seguimiento y hoy se está dando el primer paso para dar certeza a estas familias, una acción del gobierno federal para dar respuesta a la necesidad social.

Será el Insus quien va a realizar toda la gestión y evaluación de las familias, estudios socio económicos y visitando las áreas para garantizar que no lucren lideres con esos terrenos y lo más importante que se saque de la zona de riesgo a la gente que vive ahí. Lo más importante es estar atendiendo este problema que existe, cada temporada de huracán, estas familias viven en la incertidumbre total.

“ Es una excelente noticia que vale la pena que la opinión pública sepa lo que se está haciendo sobre todo porque no se va a hacer negocio, no se va a lucrar, nosotros somos los primeros que vamos a vigilar como ciudadanos de que se cumpla para lo que fue adjudicado ese pedazo de tierra”, concluyó