Recorre Ana Ruth García Grande el Municipio de Mulegé

Durante la reunión con mujeres y hombres profesionistas y pescadores de Guerrero Negro, la Candidata a Diputada Federal por el Distrito 01, de la Coalición “juntos Haremos Historia” Ana Ruth García Grande, explicó que el distrito que representará es extenso pues abarca desde La Paz a Guerrero Negro.

Al presentar a su equipo de campaña, García Grande, afirmó que es necesaria la organización y la participación ciudadana para asegurar la transparencia, la rendición de cuentas, y exigirle a quienes nos representan cuentas claras; dijo que el tema de los dineros es un tema fundamental del que los Mexicanos hemos venido mostrando nuestro desacuerdo, pues pocas veces se sabe realmente en que se gasta el dinero de los mexicanos, cuando a éstos les cuesta tanto obtenerlo.

Hizo hincapié en que no va a participar en política para robar y que el dinero que se ejerce en el poder es de todos. Afirmó que no hay justicia y seguridad en la calle, y que las instancias que imparten o procuran justicia se alejan mucho de una visión ciudadana, agregó, que el nuevo sistema de justicia, no satisface a los ciudadanos, porque ahora tiene mas garantías el delincuente, que los ciudadanos que trabajan para ir adquiriendo sus propiedades poco a poco. Al finalizar la reunión, la candidata recorrió el tianguis de la Colonia Solidaridad, en donde invitó a votar por todos los candidatos de la Coalición.

En el poblado de Emiliano Zapata, la candidata participó en una reunión vecinal con un nutrido grupo de residentes que le solicitaron gestionar ante quien corresponda, un sistema de servicio médico de urgencias, porque a decir de la población es muy necesario, asi como un letrero de señalamiento informativo que se requiere en el poblado. Convivió con mas de una docena de niñas y niños que aseguran ser simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, ya que es el único candidato a la presidencia que los ha visitado