Regidor del PES en contra de que se autorice aumento a tarifas del transporte público

La síndica Susana Zatarain y el regidor Javier Rubio se pronunciaron porque se haga una revisión a fondo y que sólo aplique un ajuste que no golpee más a la economía familiar, en tanto Celestino Atienzo consideró que debe revisarse la petición de los gremios por el impacto de un 30% a sus costos por el alza del combustible. Opiniones encontradas entre ediles por solicitud de aumento al transporte público

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- Opiniones encontradas en los integrante de la comuna cabeña con relación a la solicitud de aumento a las tarifas del transporte público (urbanos y peseras) por concesionarios del municipio cabeño; el edil del Partido Encuentro Social, Daniel Arreola, rechazó toda posibilidad de aumento, en tanto que la síndica Susana Zatarain y el regidor Javier Rubio plantearon que debe darse una revisión a fondo y de darse que sea una alza con el menor impacto posible a la economía familiar, en tanto Celestino Atienzo se declaró a favor de un ajuste de tarifas pero moderado para no golpear tanto la economía de las familias.

El regidor Javier Rubio indicó que desafortunadamente el gasolinazo vino a perjudicar a todo el país y no conforme con eso se jactaron en decir que era para el bien de los mexicanos, esta medida ha generado la escalada de precios de manera ilegal e injustificadamente.

Por ejemplo observó, puede ser que sea en un dos o tres por ciento que haya impactado el costo del combustible, pero aquí lo que han hecho muchos es subir hasta un 20 por ciento sus precios, lo cual es totalmente irregular.

Se han generado alzas injustificadas que lesionan la economía, por lo que dijo que ojalá y los transportistas sean conscientes de esta situación y realmente escalen su precio a una cantidad justa que equilibre sus costos y les permita tener una ganancia, pero no a lo exagerado como querer subir hasta en un 20 por ciento, porque los insumos no corresponden en la totalidad al manejo del equipo del transporte.

Por tanto, su postura dijo, que sólo se aplique un ajuste a las tarifas, así como se hizo con el predial, pero dijo no estar de acuerdo en un aumento desproporcionado que llegue al 20 por ciento, porque eso sería atentar contra la economía de los ciudadanos.

Celestino Atienzo Beltrán, dijo que hoy más que nunca el golpe al sector transporte por el alza del combustible es muy fuerte, pero reiteró que se pone del lado de los transportistas y los empresarios del ramo porque se les ha incrementado en casi un 30 por ciento el gasto en combustible, por lo que ese será un asunto que tendrá que revisarse con mucho cuidado, no se puede seguir golpeando el bolsillo de los ciudadanos, pero también hay que pensar un poco en la situación que enfrentan los gremios del transporte en el municipio.

Se tendrá que llegar a un acuerdo, definitivamente hay una misión de los ediles de no generar impuestos o aumentos que afecten a los ciudadanos, pero se tiene que revisar la afectación al sector transporte y hasta dónde pueden cubrir sus gastos para poder operar este servicio tan importante.

En el caso del transporte turístico, descartó que haya aumentos en las tarifas, porque quienes se dedican a esta actividad firman con los clientes por dos o tres años por adelantado y es muy difícil poder realizar un incremento a la tarifa de último momento, por lo que están en pláticas con los clientes, conscientes de la situación para poder llegar a algún acuerdo, pero de momento no hay intención de poder generar un aumento en el sector transporte turístico, abundó.

El regidor del Partido Encuentro Social (PES), Daniel Arreola Elizondo, dijo que su postura es contra el aumento a las tarifas del transporte, debido a que ha existido el compromiso de los gremios de mejorar sus unidades con el anterior aumento y no lo hicieron, entonces consideró que primero deben ofrecer un mejor servicio y ya luego pedir nuevas tarifas.

“Nosotros como PES desde un inicio votamos en contra del incremento a los combustibles, actualmente estaremos muy al pendiente de lo que dictamine la Comisión edilicia del Transporte, por lo que espero que salga en sentido negativo ese dictamen, para que la ciudadanía esté tranquila, dado a que ya los incrementos en otros rubros están afectando la economía familiar”, remarcó.

Por su parte la síndica Susana del Carmen Zatarain afirmó que es un tema que debe analizarse muy detenidamente, un asunto muy delicado que pega en los bolsillos de los ciudadanos y sobre todo porque no reciben la calidad comprometida por los gremios; en la actualidad el servicio que se presta no es de calidad ni en seguridad ni en temas de protección a los ciudadanos para trasladarse de un lugar a otro y sería muy impresionante que les aumenten a los trabajadores el salario mínimo y esto se refleje en el aumento al transporte público, incluso de los alimentos básicos.

Por todo ello dijo, es un tema que preocupa y por lo tanto estará muy al pendiente de la propuesta que haga la Comisión edilicia del Transporte; de entrada dijo no estar de acuerdo con que se le siga golpeando en su economía a los ciudadanos.

“Tendremos que llegar a una negociación para las condiciones en las que está el transporte público y sin duda alguna veré el tema sobre todo técnico económico, que nos hagan una propuesta con números y no nada más diciendo que se subió el combustible, que nos expliquen qué tanto es la afectación para explicarle a los ciudadanos cómo se manejaría, de entrada yo no estoy de acuerdo, pero tampoco ignoro la situación que México está pasando”.

La verdad es un tema muy preocupante y se dice que en febrero habrá otra alza al combustible y no es nada más que una mala política financiera que se ha manejado en todo el país y que se refleja en esto, en que los ciudadanos ahorita lo estamos enfrentando al inicio del año, durante la cuesta de enero y nos afecta más que nunca, pero esperemos que se haga un replanteamiento financiero para todos los ciudadanos, que se den incentivos económicos y si no se puede subsidiar la gasolina por parte del Gobierno federal, pues que se subsidien otros víveres importantes para todos y que no se aumenten los más relevantes, como son la tortilla.

“Estaremos pendientes de la Comisión de Transporte, que son quienes deben arrastrar el lápiz en el tema y llegar a una negociación profunda y si no lo hacen, todo Cabildo debe meterse para verlo de una mejor manera”.

Insistió, “el Municipio tiene que hacer una revisión a fondo porque no podemos quedarnos con lo que dicen los transportistas; el Municipio tiene que hacer un estudio de costo beneficio y de la situación que tiene el transporte público de Los Cabos, los acuerdos que se habrán tomado en años anteriores en cuanto a esto y si se han cumplido o no, porque no podemos llegar a una negociación si antes se hizo un acuerdo y no se cumplió, hay que revisar muy bien al tema y la Comisión de Transporte es la que debe de dar énfasis en esa negociación y también involucrar a todo Cabildo, para que antes de aprobarlo en sesión tengamos la suficiente información y los antecedentes”.