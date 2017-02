Regresa a Bellas Artes el joven pianista mexicano Rodolfo Henkel

0 SHARES Compartir Tweet

México, 2 Feb (Notimex).- El pianista Rodolfo Henkel, ganador del Concurso Nacional de la especialidad Angélica Morales-Yamaha 2016, se presentará el próximo domingo en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, donde ofrecerá un recital con piezas de autores clásicos como Johan Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart y Federico Chopin.

Sobre el recital, uno de los primeros tras haber obtenido el citado reconocimiento, el originario de Cabo San Lucas, Baja California Sur dijo sentirse muy emocionado de tener una participación solista en un recinto tan emblemático como el Palacio de Bellas Artes.

El egresado de la Escuela Superior de Música, del INBA, aseguró que es un sueño hecho realidad y que espera disfrutarlo pues cuando toca se olvida del público, porque logra una conexión muy especial ocn el piano y la música que interpreta.

“Esto es gran parte de mi vida y no me veo haciendo nada que no sea la música y tocar el piano. Empecé desde muy pequeño. A los diez años un tío mío les sugirió a mis padres que tomara clases de música y yo acepté para ver qué tan divertido sería, pues era muy pequeño para decidir. Ya no la dejé nunca”.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), Henkel Guerrero participó en el II Concurso Nacional de Piano Ricardo Castro y, con su ensamble, Palindromo, en el X Concurso Nacional de Cámara de la ESM. En ambos certámenes obtuvo el primer lugar.

En 2015 debutó como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes; le fue otorgado el Premio Estatal de la Juventud de La Paz, Baja California Sur, y recibió mención honorífica en el Concurso de Composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara.

El año pasado ganó los concursos Nacional de Piano Angélica Morales-Yamaha y de Creación de la Letra y Música del Himno de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

Ha participado en festivales como el Internacional de Piano En Blanco & Negro y el Internacional de Música de Morelia; ha tocado con las orquestas Sinfónica Nacional, Juvenil Universitaria Eduardo Mata y Sinfónica de Aguascalientes, y tomado clases con Luca Chiantore, David Greilsammer, Marek Szlezer, Lars Vogt, Genevieve Bergold y Fernando García Torres, con quien estudia actualmente.

“Los premios y reconocimientos me hacen sentir bien, pero no he sido solo yo. Agradezco a mis padres que me han brindado todo su apoyo y a otras personas e instituciones que me ha ayudado. Me siento muy feliz de no haberles fallado a los que han creído en mí”, aseveró.

fotografía: Alejandra Barragán