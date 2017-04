Remoción al Secretario General del Ayuntamiento de La Paz

0 SHARES Compartir Tweet

En Sesión Extraordinaria de Cabildo, encabezada por el Alcalde, Armando Martínez Vega, por mayoría de votos se acuerda la destitución del cargo al Secretario General, Isidro Ibarra Morales, ante la falta de probidad en algunos temas y denostaciones que son sancionadas dentro de la Ley Orgánica.

Al respecto, Martínez Vega explicó que derivado de esta situación el Cuerpo Edilicio convoco a Sesión Extraordinaria donde la Ley es clara, cuando se trata de la remoción de un funcionario público, debe ser privada, ajeno a esto, se continuará trabajando públicamente como se ha hecho hasta ahora.

Precisó, que dentro de los mandatos de Cabildo, se llegó al acuerdo de generar una revisión exhaustiva en las diferentes áreas de manera directa, y Consejería Jurídica es una de ellas. “No podemos equivocarnos en un tema jurídico, en ese sentido, estamos revisando, estamos acordando algunos puntos a través de la Sindicatura”.

Respecto al tema de la Concesión, el Presidente Municipal aclaró que hasta el momento no se tiene ninguna notificación oficial, como se ha estado especulando, y que la administración municipal mantendrá su postura de no pagar por un trabajo o acción que no se ha realizado.

“Es un tema que defenderemos hasta las últimas consecuencias, una concesión que desconocimos desde el primer de día de la administración, no estamos dispuestos a pagar por un trabajo que no se hizo, agotaremos todo el proceso legal”, señaló.

“No quiero ser irresponsable ante estos hechos y manejar una posición de manera unilateral, la ciudadanía requiere la información real y precisa de lo que sucede en el Ayuntamiento de La Paz, hasta el último momento voy a cumplirle a los paceños y paceñas”, dijo.

Agregó, que dentro de los acuerdos de Cabildo, se notificó la premura de nombrar al nuevo Secretario General, para la próxima semana.