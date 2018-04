Requiere BCS un esquema integral de desarrollo, no medidas populistas ni propuestas aisladas: Valdivia Alvarado

0 SHARES Compartir Tweet

La Paz, B.C.S.- Para asegurar el futuro de Baja California Sur se requiere de un esquema integral de desarrollo con visión, responsabilidad y viabilidad, alejado de medidas populistas o propuestas aisladas que sólo complicarían la vida de los sudcalifornianos, aseguró el candidato del Partido Revolucionario Institucional al Senado de la República, Juan Alberto Valdivia Alvarado.

El abanderado priista señaló que nuestra entidad no puede regresar al pasado para poner en práctica un modelo de desarrollo que fracasó, sino que debemos pensar en propuestas que responsan a nuestra propia circunstancia. En particular, mantenemos la propuesta de reducir el impuesto al valor agregado para Baja California Sur, pero no podemos caer en la irresponsabilidad de señalar un porcentaje determinado nada más porque resulte una promesa fácil de vender al electorado, sino que se debe llevar a cabo un análisis por parte de los especialistas.

En el mismo tema, Valdivia Alvarado expresó que tampoco puede hablarse de una sola medida o de un solo impuesto porque de ninguna manera es la solución, ya que debemos trabajar con la visión de un modelo más amplio, que incluya, entre otros aspectos, infraestructura, mayores estímulos a la inversión, la conectividad de nuestro territorio y, desde luego, salud, educación y generación de empleos.

En ese sentido, comentó el aspirante al escaño senatorial, estamos convencidos que, desde la presidencia de la república, José Antonio Meade, candidato de la Coalición Todos por México, brindará todo su apoyo a Baja California Sur para alcanzar un mayor nivel de bienestar social.

Valdivia Alvarado realizó este lunes diversas actividades que iniciaron con una visita al popular Mercado Municipal Agustín Olachea, al lado de su compañera de fórmula, Claudia Hirales; de los presidentes de los comités estatal y municipal en La Paz del PRI, Gabriela Cisneros y Abimael Ibarra, respetivamente; como de Isabel de la Peña Angulo, candidata

priista a la diputación por el primer distrito federal electoral y Bernardo Ochoa, aspirante a la diputación local por el segundo distrito.

Más tarde, el candidato a integrar la Cámara de Senadores también visitó el Mercado Nicolás Bravo, sostuvo dos entrevistas radiofónicas y, por la tarde, presentó sus propuestas en un recorrido por la colonia Ampliación Agustín Olachea, en esta capital.