Resort at Pedregal es nombrado el mejor hotel en México por Travel+Leisure

Cabo San Lucas.- The Resort at Pedregal , resort de 5 Diamantes AAA, Cinco Estrellas de Forbes en Cabo San Lucas ha sido nombrado Mejor Hotel Resort en México en la encuesta de lectores de 2017 Travel + Leisure World’s Best Awards. Además de lograr el lugar número uno en la lista de los mejores del mundo con una puntuación de 96,88, el resort también se adjudicó el puesto Nº 28 en el ranking de los 100 mejores hoteles del mundo. Esta es la segunda vez que el resort recibe este prestigioso galardón tras ser nombrado el No. 1 en México en 2014. Los lectores de Travel + Leisure fueron invitados a participar a través de la revista Travel + Leisure, ediciones electrónicas T + L, boletines, Y travelandleisure.com.

“Cada día nos despertamos con la misma misión: ser el número uno para nuestros huéspedes”, dijo el gerente general Fernando Flores. “Ser recompensado por nuestro compromiso como el resort número uno en México es un gran logro para todos nosotros. Siempre brillaremos con este codiciado primer lugar”.

El majestuoso Resort at Pedregal ofrece al viajero sofisticado una serie de lujosas habitaciones, incluyendo cuartos con vista al mar, suites frente al mar, casitas de dos niveles y villas en la ladera, cada una con su propia piscina privada y conserje personal. Los huéspedes pueden pasar sus días disfrutando de la gran piscina principal de la boutique frente a la playa, el spa de 12.000 pies cuadrados, Luna y Mar, donde los tratamientos exclusivos se basan en los ciclos de la luna y disfrutar de champagne en Champagne Terrace y más. El telón de fondo es una ubicación impresionante en la región más codiciada de la tierra – un extraordinario sitio de 97,125.60, metros cuadrados en el extremo sur de la península de Baja California de México

Los huéspedes del The Resort at Pedregal podrán disfrutar del increíble ambiente natural de El Farallon, el galardonado restaurante al aire libre frente al mar. Diariamente es provisto de la pesca del día, El Farallon se ha convertido en un sello de exquisita comida. El restaurante Don Manuel’s, que se encuentra en el destino, está diseñado al estilo de una auténtica hacienda mexicana y sirve platos con un enfoque en productos locales orgánicos cultivados específicamente para el restaurante y preparados con técnicas del viejo mundo en un ambiente moderno.

Con su programa Beyond the Beach: Baja Luxploration, el resort ofrece a los viajeros más exigentes una gran variedad de novedosas experiencias que resaltan la magia del paisaje de Baja California. El destino atrae a los turistas aventureros que quieran nadar con tiburones ballena, bucear con lobos marinos y practicar surf, entre otras. En Resort at Pedregal, los huéspedes son recibidos con menús de alto nivel culinario adaptados a sus gustos y necesidades.

“Los premios anuales de World Travel Awards de Travel + Leisure ofrecen una imagen de lo que los viajeros más exigentes del mundo están encontrando más satisfactorio actualmente en los viajes. Este año lo que está claro para mí es cuánto se sienten atraídos por experiencias que no sólo son agradables, sino que proporcionan algo más cultural, bienestar mental y físico, un verdadero sentido de la aventura “, dijo el Editor en jefe de Travel & Leisure, Nathan Lump. “No es fácil satisfacer a este grupo, pero los destinos, los hoteles y las empresas que lo hacen saben que el viajero de hoy se preocupa mucho más que las comodidades”.

Las listas de los mejores premios 2017 del mundo, así como la metodología de la encuesta, aparecen actualmente en www.travelandleisure.com/worldsbest y aparecerán en la edición de agosto de la revista. Para obtener más información, visite www.theresortatpedregal.com.