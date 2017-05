Rinde Protesta Juanita López como secretaria general del Movimiento Femenil Revolucionario de la ANUR

1 SHARES Compartir Tweet

Tribuna Digital

La Paz.-“El Partido Revolucionario Institucional ya tomó su rumbo en Baja California Sur; ya tiene su hoja de ruta para trabajar hacia el proceso electoral de 2018 con tres ejes fundamentales: la renovación, la organización y la unidad”, afirmó Héctor Edmundo Salgado Cota, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, luego de tomar protesta a Juanita López Solís como secretaria general del Movimiento Femenil Revolucionario de la ANUR.

Ante el presidente de la ANUR en Baja California Sur Jesús Murillo Aguilar, el dirigente estatal tricolor dijo que los sectores y organizaciones del PRI como la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria, son quienes dan fortaleza al Partido para avanzar. “El PRI es un Partido nacional que ha superado los contratiempos; se renueva, se reorganiza, se unifica y así es difícil de vencer en cualquier elección”, recalcó.

“En el arte de ascender el triunfo no está en no caer, sino en no permanecer caído”, subrayó, al reconocer que los errores y las debilidades en el PRI son responsabilidad de algunos hombres y mujeres que se han equivocado”, no es la filosofía, la ideología del Partido las que son erróneas porque siguen vigentes buscando la democracia y la justicia social”, advirtió Salgado Cota al dar la bienvenida a un valioso cuadro entre las mujeres del PRI.

Por su parte, el presidente de la ANUR en Baja California Sur, Jesús Murillo Aguilar, dijo que el Movimiento Femenil Revolucionario bajo el liderazgo de Juanita López Solís tendrá un enorme campo de acción en la entidad “porque seguramente lo hará con pasión, con emoción social en la política, buscando la convergencia de las mujeres para su desarrollo en todos los ámbitos de la ida pública del Estado.

Asistieron el exgobernador Guillermo Mercado Romero, la secretaria general del CDE del PRI, Patricia Ramírez Gutiérrez, la diputada constituyente María Luisa Salcedo Morales, los diputados Amadeo Murillo Aguilar y Joel Vargas Aguiar, el dirigente de la CNC, Ramón Alvarado Higuera, el dirigente de la CNOP Jesús Flores Romero, la delegada estatal del ONMPRI Fernanda Villarreal González, la dirigente del Movimiento Territorial Marbella González y el dirigente de la Red Jóvenes CX México, Fabrizio del Castillo, entre otros destacados priistas.