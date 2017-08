Sam Cossman, el explorador que desafía la fuerza de los volcanes más peligrosos

3 SHARES Compartir Tweet

México, 1 Ago (Notimex).- Amante de las aventuras extremas, apasionado por las nuevas tecnologías y siempre en busca de vivir experiencias inolvidables, así es Sam Cosmman, el explorador y documentalista que ha sentido la fuerza de la tierra y las llamas del fuego al sumergirse en los volcanes más activos y peligros.

“Sólo soy un tipo que sabe lo suficiente para ser peligroso, lo necesario para construir un equipo y resolver problemas”, con esta frase se describe el aventurero, quien siempre está en busca conocer nuevos lugares en algún rincón de este planeta.

Para Cossman estar dentro de un volcán es la actividad más peligrosa que ha realizado y la cual lo ha llevado a reflexionar lo importante que es vivir cada instante, “porque la vida es muy corta”.

En cada una de sus aventuras, la tecnología es una aliada para este joven explorador, quien va utilizando los diferentes tipos que existen y las que van surgiendo, de acuerdo a la misión o el problema que intentan “resolver, explorar, o aprender”.

“Recientemente hicimos un proyecto en Nicaragua, desarrollamos un sistema que proporcionaría mejor conocimiento a los residentes que están expuestos a riesgos volcánicos, y usamos redes centrales, inteligencia artificial, algoritmos, y pilotos con el fin de construir el sistema”, señaló.

Esta peligrosa hazaña la realizó el año pasado en el lago de lava del volcán Masaya, donde descendió a la zona cero para instalar 80 sensores inalámbricos de monitoreo, a fin de explorar las características del coloso.

En entrevista con Notimex, Cosmman también recuerda que en alguna expedición se enfrentó a una peligrosa aventura.

Las condiciones del clima no le favorecieron a su equipo y mientras estaban dentro de un volcán empezó a llover, lo que ocasionó que el agua descendiera con grandes piedras que impidieron su salida del coloso.

“Durante ese tiempo la lluvia era ácida, fue una experiencia muy temeraria, pero logramos salir vivos para contar la historia”, relata el joven explorador.

Tras haber realizado este importante sistema en Nicaragua, Cossman ahora está obsesionado y apasionado con un nuevo proyecto.

“Usamos sensores para extraer muestras del interior del volcán que pudiera predecir actividad de riesgo, y nos dijimos a nosotros mismos: ‘podemos aplicar ese mismo tipo de tecnología para un tema del que no sabía mucho pero me apasionó demasiado: la caza ilegal’”, indicó.

“Nuestra idea es proporcionar una herramienta eficaz para los guardabosques en las trincheras que tratan de proteger a los animales de la extinción. Así que para el próximo proyecto estamos llevando estas mismas tecnologías: inteligencia artificial, algoritmos, redes de sensores y micrófonos para mandar mensajes de texto a los guardabosques y decirles básicamente dónde están los chicos malos, y así prevenir este tipo de actividades”, platica con gran emoción.

En la espera de que este proyecto se haga realidad, durante su visita a México, Cossman manda un mensaje a todos los jóvenes.

“No tengas miedo de intentar, nunca va a ser perfecto, pero la vida es corta, y tienes que sacarle provecho a lo más que puedas”.

“Y en serio quiero animar a la gente a abrir sus ideas a otras personas, para ayudar a formarlas en algo más grande, y para esa gente que piensa que no tienen las habilidades para hacer algo grande o resolver un problema, o que piensen que no tienen los recursos para ir a lugar como un volcán, a veces sólo se trata de hacer las preguntas correctas, y aventurarse allá afuera, hablando con la gente y no dándose por vencido”, afirma.