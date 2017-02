Se entregaron las becas municipales del bimestre Enero – Febrero

0 SHARES Compartir Tweet

Son beneficiados 2 mil 512 estudiantes con una inversión de un millón y medio de pesos.

“Con esta beca, puedo comprar las cosas que necesito para la escuela y mi traslado, así ya no le tengo que pedir tanto dinero a mis papás para lo que me piden en la escuela, ya tengo un año con mi beca y me he mantenido con un promedio de 9.5, además estoy ahorrando porque ya me falta poco para ingresar a la Universidad, ya que quiero continuar con mis estudios”, expresó en voz de los estudiantes, Carlos Avilés, alumno del Colegio de Bachilleres #02.

En representación del presidente municipal, Arturo De la Rosa Escalante, el tesorero municipal, Jesús Cortéz Espinoza encabezó la entrega de becas municipales correspondientes al mes de enero – febrero para 2 mil 512 estudiantes de nivel primaria, secundaria, preparatoria, profesional y profesional foránea con una inversión de 1 millón 500 mil pesos, acto que se desarrolló en palacio municipal en San José del Cabo.

El director municipal de Educación, Salvador Castro Ojeda dijo que de manera simultánea se entregan becas en las delegaciones de Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Ribera, además explicó que los estudiantes de nivel primaria reciben bimestralmente 400 pesos, secundaria 500 pesos, bachillerato 600 pesos, profesional y profesional foránea mil pesos.

El total de becas otorgadas por el Gobierno Municipal en San José del Cabo es de mil 252 con una inversión de 753 mil 700, en Cabo San Lucas son 667 con 409 mil 800 pesos, Miraflores 209 con 118 mil 700 pesos, Santiago 207 con 118 mil 500 pesos y La Ribera 177 con 99 mil 300 pesos; a nivel municipal se entregan en el nivel primaria 720, secundaria 666, bachillerato 620, profesional 334 y profesional foráneos 172.

En su mensaje a estudiantes y padres de familia, el tesorero municipal, Cortéz Espinoza expresó que es una instrucción puntual del alcalde, entregar en tiempo y forma las becas municipales, “felicito a los niños y jóvenes por sus calificaciones, su dedicación y esfuerzo en sus estudios, sígan trabajando con ganas porque eso mantiene su beca vigente.

El servidor público finalizó, “para este año también se tiene contemplado el pago de beca en el periodo vacacional brindándoles un recurso extra para usarlo en sus útiles escolares o uniformes. Durante la entrega también estuvo presente el director de Recursos Humanos, Julio César Pérez Castro.