Se invita a la carrera de costales y pedestre en SJC

El Comité Organizador de las Fiestas Tradicionales San José del Cabo 2018 a través del Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos, invitan a la población en general a la carrera de costales y pedestre “Filomeno Álvarez 2018”, que se realizarán los días 16 y 18 de marzo, respectivamente, en San José del Cabo, explicó Jesús Salvador Zumaya Verdugo, director general del área.

La carrera de costales se hará el 18 de marzo de 4:00 a 6:00 de la tarde, en la plaza pública Tte. Antonio Mijares, con las categorías de 6 a 8 años; 9 a 11 años; 12 a 14 años y libre, la premiación será sorpresa y las inscripciones serán el día del evento a todos aquellos niños y niñas que deseen participar.

La carrera pedestre “Filomeno Álvarez” se llevará a cabo el viernes 16 de marzo a las 5:00 de la tarde en la Unidad Deportiva Rodrigo Aragón Ceseña, las ramas y categorías son pañales de 4 y 5 años en 100 mts, pre-iniciación de 6 y 7 años en 150 mts, iniciación de 8 y 9 años en 200 mts, promocional de 10 y 11 años en 400mts, infantil de 12 y 13 años en 600 mts, juvenil menor de 14 y 15 años en 1200 mts, juvenil mayor de 16 y 17 años en 1800 mts, master 40 a 49 años en 3 mil mtrs; veteranos 50 a 59 años en 3 mil mts y libre es ascenso al Cerro de la Chiva equivalente a 5 mil metros.

La premiación va de los 75 pesos, hasta 1,500 pesos, para quienes resulten ganadores de los 3 primeros lugares, las inscripciones para la carrera pedestre deberán hacerse en las oficinas del Instituto del Deporte de los Cabos, ubicadas en la Unidad Deportiva “Rodrigo Aragón Ceseña” o en el número 14 2 34 66 de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm en San José del Cabo. Las cuales cerrarán media hora antes del día del evento.

Además, deberán llevar comprobante de edad (credencial de elector, acta de nacimiento o Curp), presentarse con uniforme adecuado para este tipo de competencia, si no hay más de cuatro competidores en cada categoría se declara desierta la prueba. Se deberá entregar una copia de identificación con fotografía en caso de ganar un lugar en la competencia, todo aquel atleta que no presente dicho requisito, no podrá recibir su premiación.

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité Organizador.