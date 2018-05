Se reúne Jesús Flores, con la Asociación de Empresarios del Centro de Cabo San Lucas.

El Candidato a Diputado Federal por el PRI Jesús Flores Romero, sostuvo reunión con la Directiva de la Asociación Empresarios del Centro de Cabo San Lucas. A quienes agradeció que hayan atendido su solicitud para poder llevar a cabo la reunión y la oportunidad de saludarlos, “reconozco su interés en que ejercicios democráticos como estos puedan realizarse. son fundamentales para que ustedes como sociedad, puedan escuchar y analizar las propuestas y tomar la decisión correcta de quienes serán sus próximos representantes y más aún, que sean quienes les transmitan a sus empleados como asociados; la importancia que este 1ro de julio participar con su voto, ya que es con él, la única manera de que las cosas cambien y para bien. Pero esa decisión está de su lado.

Por mi parte, hago el compromiso de continuar como hasta hoy, muy pendiente, y disponible; para atender y gestionar cualquiera asunto que pueda surgir y que desde mis posibilidades pueda ayudar en su pronta solución. Eso sí, soy claro, que no tomare compromisos que no pueda cumplir. Esa es parte de la congruencia que me ha caracterizado.

Ya desde el plano como legislador, gestionare ante las comisiones o dependencias de los 3 órdenes de gobierno, en lo referente a la industria turística y comercial, a los temas torales que impactan como sociedad, en materia de infraestructura y servicios, seguridad y el equilibrio ecológico y de desarrollo.

Ustedes me conocen, y con la misma confianza y cercanía que hoy nos sentamos a exponer y escuchar propuestas. Les aseguro, que después del 1ro de julio, estaré contactándolos nuevamente, para que juntos, planeemos la estrategia de la que será, mi representación como Diputado Federal, para el beneficio de ustedes como sector, como el de la población, donde ahí estamos todos”.

Concluyó.