Se separa del cargo el Diputado Joel Vargas Aguiar

Reconoce el Congreso del Estado la labor del Diputado Vargas Aguiar

+ 9 diputados y diputadas renovaron su licencia sin goce de sueldo

La Paz, Baja California Sur, a 26 de Abril de 2018.- El Congreso del Estado aprobó otorgar licencia temporal al Diputado Joel Vargas Aguiar quien solicitó separarse de su responsabilidad como legislador representante del XIV Distrito Electoral para participar en la contienda electoral en la que buscará la reelección para la misma responsabilidad; asimismo, los legisladores y legisladoras aprobaron prorrogar por un periodo de un mes adicional las licencias que a fines de marzo anterior otorgó a Guadalupe Saldaña Cisneros, Eda Palacios Márquez, Venustiano Pérez Sánchez, Edson Gallo Zavala, Araceli Niño López, Marco Antonio AlmendarizPuppo, Sergio García Covarrubias, Alfredo Zamora García y Norma Alicia Peña Rodríguez.

Al hacer uso de la palabra el Diputado Joel Vargas Aguiar manifestó en tribuna que este jueves “estamos cumpliendo un ciclo dentro de la vida pública del estado y como representante popular me voy con sabor agridulce en la boca. Por un lado me voy con la plena satisfacción de haber cumplido, en la medida de mis posibilidades y de acuerdo con las atribuciones que el cargo de diputado me confirió…”.

Vargas Aguiar expreso sus deseos “para bien de Baja California Sur” de que lo que a partir de septiembre entrante sea la XV Legislatura “sea más plural”, precisando que en diversas ocasiones ha externado su opinión en el sentido de que “mal cuando el PRI era un partido que tenía una mayoría calificada y hacia lo que le ordenaba el gobernador en turno; llegó el PRD y pasó exactamente lo mismo, y ahora sucede lo mismo. Ojalá que la XV Legislatura sea capaz de configurar una composición de Congreso del Estado adecuada, más allá de poder accionar a un mismo lugar, porque eso no garantiza la pluralidad, pero sí que se escuchen más voces, porque ello ayuda al estado”.

El Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Alejandro Blanco Hernández a nombre del Congreso del Estado reconoció el trabajo de Vargas Aguiar señalando que como compañeros en la XIV Legislatura se dio en estos años de tarea legislativa un aprendizaje mutuo que enriqueció la labor realizada.

Blanco Hernández comentó que siempre fue muy respetuoso de las posiciones del Diputado Vargas Aguiar “siempre entendí sus posiciones políticas, las respete y las respetaré siempre, por es el principio básico de la convivencia democrática en un órgano colegiado como este Congreso del Estado en donde existen 21 formas diferentes de ver nuestra realidad.

A nombre de sus compañeros e la Fracción Parlamentaria del PRI, la Coordinadora, Diputada Patricia Ramírez Gutiérrez destacó que el trabajo realizado por Joel Varggas “queda registrado en el Dairio de los Debates para la historia de nuestro estado. Las centenares de intervenciones que realizó en tribuna siempre a favor de la sociedad sudcaliforniana y en contra del abuso del poder y la intolerancia; siempre defendiendo los derechos de los sudcalifornianos a una mejor calidad de vida”.

Dijo que Joel Vargas como integrantes de una fracción parlamentaria opositora al grupo gobernante “en muchas ocasiones subió a esta tribuna a manifestarse en contra. Lo hizo siempre con argumentos, con ideas y propuestas claras, con un pleno respeto a diputadas y diputados, a la solemnidad de este pleno y del recinto, lo que permitió ganarse el respeto de todos quienes integramos este Congreso del Estado”.