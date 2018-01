Se suma BCS a operativos para fortalecer la seguridad

0 SHARES Compartir Tweet

· El gobernador Carlos Mendoza sostuvo un encuentro con Alfonso Navarrete Prida

· Acuerdan reforzar acciones de prevención y combate a la delincuencia

Luego de sostener un encuentro con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el gobernador Carlos Mendoza Davis celebró el interés y decisión del Gobierno Federal por alentar estrategias que comparten el compromiso de garantizar la tranquilidad de las familias sudcalifornianas, esta vez, con la puesta en marcha de operativos especiales para reforzar la vigilancia, seguridad y trabajos de inteligencia.

En lo que fue su primer encuentro oficial con el titular de Gobernación, el mandatario sudcaliforniano destacó el acuerdo para lograr una mejor articulación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil en beneficio del desarrollo a través de una Agencia de Gobernabilidad para sudcalifornia, cuyo propósito será avanzar en la unidad, la paz y el desarrollo sustentable.

Mendoza Davis mencionó que en el marco de estos operativos la Procuraduría General de la República y las Fuerzas Armadas ya trabajan en objetivos específicos. Mientras que las fiscalías o procuradurías de los estados reforzarán sus tareas de procuración de justicia.

Destacó que gracias a las gestiones realizadas, se acordó que la Comisión Nacional de Seguridad aumentará la presencia de fuerzas federales en la entidad y señaló que agentes adscritos a las siete divisiones de la Policía Federal, serán desplegados en grupos especiales en varios estados, uno de ellos es Baja California Sur.

El gobernador Mendoza Davis señaló que fue positivo este encuentro, pues se dan a conocer acciones que sin duda vendrán a mejorar los esfuerzos que se desarrollan a nivel local para la prevención y el combate a la delincuencia y que están comenzando a dar resultados.

“No hay que echar campanas al vuelo. El hecho de que los índices de delincuencia se encuentran a la baja en el Estado no será un factor que nos distraiga, al contrario, será motivo para reforzar las acciones que estamos realizando a favor de la seguridad y la tranquilidad de las y los ciudadanos. Tenemos la plena convicción de que si trabajamos unidos y en la misma dirección no habrá nada que no podamos resolver, para que podamos vivir en paz. Hemos asumido con absoluta responsabilidad el compromiso de defender y proteger el mejor futuro que pertenece a nuestros hijos”, finalizó gobernador Carlos Mendoza.