Se suman a Morena monitoras para la educación especial de los niños

Los Cabos.-El proyecto de la coalición juntos haremos historia Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Partido Encuentro Social (PES) que encabeza Armida Castro Guzmán se comprometió con las monitoras de Los Cabos en una reunión domiciliaria, a brindar su apoyo a los niños que necesitan una educación especial, que no están siendo atendidos debidamente.

Todo esto a raíz que las monitoras que auxilian a los niños con cualquier tipo de discapacidad con el único interés de integrarlos a la sociedad, fueron despedidas por el XII Ayuntamiento de Los Cabos de manera insensible e inhumana, dejando a la deriva la educación de estos niños especiales. Hoy tres años después en medio de una campaña electoral se les intenta reintegrar a las aulas, pero estas como un acto de dignidad se niegan a sumarse a la continuidad de uno de los peores gobiernos que ha azotado al municipio de Los Cabos.

“Es una lástima que no contemos con funcionarios sensibles a las problemáticas de la sociedad, vivimos en tiempos donde los derechos humanos han pasado a segundo término, pero es producto de la violencia en la que nos encontramos sumergidos. No desesperen, vienen tiempos mejores para todos, afortunadamente no nos han podido quitar la esperanza de regenerar nuestra educación, de vivir seguros y de respetarnos unos a otros” sentenció la candidata de “juntos haremos historia”.

Padres de familia y monitoras ven en MORENA con Armida Castro, el voto útil para rescatar los programas que han beneficiado a la entidad, en construir nuevos caminos donde el humanismo se haga presente, donde el presupuesto sea asignado a cuestiones de índole comunitario y no en despilfarro en grandes obras que no benefician al pueblo.

Con emoción y esperanza fue despedida la candidata, donde se le motivó para que continué por la lucha de los que menos tienen. Ratificándole el apoyo este 2 de Julio en las urnas.