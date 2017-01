Secretaría de Salud denuncia a anterior administración de Veracruz

0 SHARES Compartir Tweet

México, 30 Ene (Notimex).- La Secretaría de Salud (SSA) ha presentado más de 10 denuncias penales ante la PGR contra la anterior administración de Veracruz, por el desvío de “varios cientos de millones de pesos” que debieron destinarse a ese sector.

El titular de la dependencia, José Narro, aclaró sin embargo que hasta el momento no se tiene registro de ningún menor fallecido por un inadecuado tratamiento de quimioterapia en el Centro Estatal de Cancerología de Xalapa, cuyas investigaciones irán a fondo.

El funcionario fue entrevistado al término de la conferencia magistral que dictó en el marco de la IV Reunión Plenaria del PRI en la Cámara de Diputados.

Dijo que incluso se requirió información a la Secretaría de Salud local a fin de reunir más pruebas, sin embargo “no hemos identificado un caso donde esto (supuesta inyección de agua a los menores) se hubiera podido documentar o haber recibido una queja”.

“Hemos detectado alguna falta de comprobación de recursos entregados al estado de Veracruz que corresponde a ejercicios anteriores y que hemos presentado las denuncias penales. No hemos concluido la presentación de todos los casos”, anotó a pregunta expresa.

Así “todavía no le puedo decir ni el número de denuncias, son varias, seguramente van a ser un número importante de denuncias penales que estamos presentando, varias de ellas, insisto, ya consolidadas, ya entregadas a la consideración de la PGR y no puedo precisar porque no hemos terminado el número ni el monto”.

No obstante “sí le puedo asegurar que son cientos de millones de pesos y que son más de 10 (denuncias) sin duda alguna” las presentadas en contra de la administración 2010-2016 de esa entidad (que encabezó Javier Duarte de Ochoa).

Agregó que durante las investigaciones se han encontrado fallas administrativas importantes; “una enorme cantidad, dolorosamente grande cantidad, cerca de 17 toneladas de medicamentos caducados y cerca de 47 mil pruebas de VIH caducadas y que carecían de registro sanitario”.

Agregó que las pesquisas continúan y este es un asunto que no sólo preocupa sino que ocupa a la dependencia a su cargo, porque los datos arrojados hasta el momento desalientan a las familias y generan desconfianza en las instituciones, “y creo que no estamos para eso sino para fortalecer a las instituciones”.

Añadió que la dependencia a su cargo también se preocupa y se ocupa del caso de embarazos en niñas y adolescentes.

Resaltó que uno de cada cinco embarazos en el país se registran en mujeres de 19 años o menos y durante 2015 cerca de 10 mil 209 niñas de 14 y hasta 10 años fueron madres; “niñas teniendo niños”, lamentó.

Consideró que si bien se ha avanzado para reducir esa cifra lo cierto es que aún falta mucho por hacer para evitar que ese porcentaje se incremente nuevamente.