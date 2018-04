Selecciona Congreso del Estado a quienes participarán en la etapa final por espacios en la Comisión Estatal de Derechos Humanos

0 SHARES Compartir Tweet

+ Seis ciudadanos y ciudadanas buscarán la Presidencia de la CEDH

+ Dos van en busca de espacios para Consejeros

+ El día 18 los aspirantes comparecen ante integrantes de la XIV Legislatura

La Paz, Baja California Sur, a 12 de Abril de 2018.- El Congreso del Estado aprobó en forma unánime a los ciudadanos y ciudadanos que participarán en la etapa final del proceso de selección de quien será titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) así como de los espacios de consejeros del organismo público defensor de los derechos humanos en la entidad que se encuentran vacantes.

La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Poder Legislativo que preside el Diputado Camilo Torres Mejía presentó para su votación al pleno de diputadas y diputados los dictámenes en los que se dan a conocer las personas que cumplieron con los requisitos que marcan la Ley y la convocatoria correspondiente para ambas responsabilidades.

En el caso de los aspirantes a Consejero, tras cerrarse la convocatoria el pasado 23 de marzo, fueron cinco los ciudadanos que se registraron oficialmente ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, de los que solamente dos cumplieron con lo que establece la Ley en la materia, siendo Alberto Torres Alfaro y Carmen Cristina Ortuño Villaseñor.

Con respecto a quienes aspiran a ocupar la titularidad de la CEDH, ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso solicitaron participar 15 personas, de las cuales únicamente cumplieron con los requisitos seis.

Así, Alicia Núñez Escobar, Antonio Gutiérrez Saiz, Elías Manuel Camargo Cárdenas, Lizeth Collins Collins, Rebeca Buenrostro Gutiérrez y Silvia Zulema Cota Gabilondo fueron seleccionadas para la etapa final del proceso de elección del responsable de la CEDH quien ocupará este cargo por un espacio de cuatro años con posibilidad de ser reelecto por otro periodo similar.

Los ocho ciudadanos y ciudadanas seleccionadas para ambas responsabilidades deberán comparecer ante los integrantes de la Décimo Cuarta Legislatura para exponer su plan de trabajo que desarrollarían en caso de ser electos. Las comparecencias serán en el transcurso del próximo miércoles 18 del presente mes en un lugar y hora por definir en el marco de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso del Estado.

Ambos dictámenes señalan que los ciudadanos y ciudadanos que fueron declarados no idóneos para participar en este proceso fue en virtud de que no presentaron documentación probatoria anexa a su currículum e igualmente, porque no tienen experiencia en materia de derechos humanos, tal como lo señalaba la convocatoria dada a conocer el a la sociedad sudcaliforniana el 19 de marzo del presente año.