Servicios de Salud necesidad prioritaria en el municipio de Los Cabos: Adriana Marcial

Los Cabos.- Adriana Carrillo Marcial, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dio a conocer que los servicios de Salud en el municipio generan incertidumbre laboral debido a la falta de recurso humano que atienda la demanda de la ciudadanía, la cual crece de manera acelerada en el Sur de la península, detectando que Los Cabos ocupa los primeros lugares en adolescentes con problemas de adicción, divorcios, casos de madres solteras a temprana edad, suicidios y Sida.

Refirió la aspirante al cargo de elección popular por el municipio de Los Cabos, la necesidad de descentralizar los servicios de salud a nivel municipal, actualmente es una función que realizar el gobierno del Estado y que el Ayuntamiento podría desarrollar, “otro tema atender de manera urgente el desabasto de medicinas en el Hospital General”

Refirió que se requieren de más plazas para cubrir los servicios que se prestan en las instancias hospitalarias y medicas de Los Cabos, “no es posible que el recurso humano disminuya en las áreas de salud y la población aumente, además de que es sabido que las personas tienen que esperar demasiado tiempo para ser atendidos”.

Destacó que no es posible que el gobierno federal mande recursos s etiquetados para el Sector Salud y estos apoyos no llegan a los empleados, además de que las condiciones de seguridad interna en el hospital es mínima, no sólo hay poco personal en el área de urgencia u hospitalario sino también en la administrativa.

“El gobierno hace una serie de gastos innecesarios que pueden aplicarse en la contratación de más personal, o abastecer de medicamentos en los Centros de Salud de las colonias populares”.

Concluyó diciendo que autoridades de salud dieron conocer que el municipio ocupa el primer lugar en madres solteras menores de 16 años, en jóvenes de secundaria con problemas de drogadicción, primer lugar en divorcios, en suicidios y tercero en Sida”.