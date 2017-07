Stephanie Salas analiza si su historia con Luis Miguel podría ser plasmada en bioserie

1 SHARES Compartir Tweet

Por Verónica Pérez Raigosa

México, 11 Jul (Notimex).- Tras darse a conocer la realización de la bioserie de Luis Miguel, la actriz Stephanie Salas dijo que analizará la posibilidad de que su historia al lado del cantante pueda ser interpretada en esta producción.

Salas, nieta de Silvia Pinal, sostuvo una relación sentimental con el intérprete en 1989, de la cual nació Michelle Salas, quien a sus 27 años de edad ha logrado una sólida carrera en el mundo de la moda.

Aunque la intérprete de “Ave María” en repetidas ocasiones se ha negado a platicar sobre este pasaje de su vida, señaló escuetamente que podría analizar la situación, si se acercan los productores a hablar con ella, pues hasta el momento todo lo que sabe es por los medios de comunicación.

Indicó a Notimex que hasta ahorita todo lo que se dice son versiones extraoficiales, pues ella nunca ha platicado sobre este hecho o cómo fue la relación de Michelle en el pasado con su padre.

“Sería bueno que me contactaran, pero no sé lo que deseen, hoy en día las series no sabes hasta qué punto la versión es oficial o no, pero creo que lo mejor es esperar”, dijo la actriz, quien actualmente participa en la serie “La piloto”.

Comentó que no le preocupa lo que se pueda sacar de ese momento de su vida, porque no se sabe mucho, “no se puede sacar nada sin mi autorización y si lo llegan a plasmar en esta serie sería ficticio, que creo estaría bien”.

La serie sobre la vida de Luis Miguel será protagonizada por Diego Boneta, quien ha estado pendiente del desarrollo del proyecto, tanto, que se ha involucrado en las audiciones para encontrar al niño y adolescente que dará vida al “Sol”, pues se tiene previsto que las filmaciones inicien en octubre para estrenar la serie en el 2018 por la plataforma de Netflix.

Mientras tanto, Stephanie Salas se encuentra dedicada de lleno a su familia y carrera profesional, donde disfruta del éxito de la serie “La piloto”, en la que da vida a una abnegada mujer que encontró en el cariño de su sobrina “Yolanda” un refugio para su soledad.

Además, en sus ratos libres disfruta de la gastronomía, “me gustaría tener un programa, porque es algo que me apasiona y pocos conocen esa parte de mí”.