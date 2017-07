Supervisan autoridades y transportistas los paraderos del transporte público

0 SHARES Compartir Tweet

La Dirección del Transporte y Vialidad del H. XII Ayuntamiento de Los Cabos realiza operativos de vigilancia en los paraderos del servicio de transporte público del municipio, con la finalidad de que funcionen según la norma, dando seguimiento a las quejas ciudadanas tratadas en reuniones entre los gremios de transportistas y autoridades en busca de un mejor servicio.

Juan Luis Araiza Díaz, director municipal del Transporte señaló que estos operativos son por instrucciones el alcalde, Arturo de la Rosa Escalante y sirven para verificar que los paraderos se encuentren en óptimas condiciones, que cuenten con el señalamiento adecuado y la pintura adecuada, esto con base en las quejas manifestadas por usuarios sobre el tema de que los choferes se estacionan en doble sentido, hacen uso del teléfono al manejar o no hacen el uso correcto del paradero así como también para aclarar quejas de parte de los mismos transportistas por que la ciudadanía no respeta estos paraderos y estaciona automóviles particulares en los espacios dedicados exclusivamente para el transporte público.

¨Se aplicará la ley y se buscarán soluciones concretas, donde las autoridades, transportistas y usuarios podamos cambiar de manera positiva el transporte público del municipio de Los Cabos, generar y buscar esa cultura que tanta falta nos hace, que el automovilista particular respete los paraderos, que los transportistas no levanten el pasaje donde no debe y que los usuarios tengan la buena costumbre de tomar el transporte donde debe ser, empezaremos a sancionar a través de Seguridad Pública y Vialidad retirará con grúa esas unidades mal estacionadas en los paraderos del transporte público además de igual manera, se infraccionará y sancionará a todos aquellos transportistas que hagan uso del teléfono al conducir sus unidades, que se paren donde no deben o que levanten pasaje fuera de los paraderos oficiales” informó Araiza Díaz.

En el recorrido por los paraderos de la Delegación de Cabo San Lucas se pudo apreciar y constatar que tanto los transportistas como los usuarioshacen mal uso,concluyendo así que el trabajo que se requiere es general, tanto de los usuarios como de parte de los transportistas y autoridades para tener un mejor control de estas zonas, generando así una mejor cultura vial y del transporte donde todos cumplan y se apeguen al reglamento.

Por último el servidor hizo un llamado a la población en general y a los medios de comunicación para trabajar de la mano en la generación de cultura vial y del transporte señalando y reportando las malas conductas tanto de transportistas, autoridades y usuarios al número 624 20 51867 o acudiendo de manera personal a las oficinas de la Dirección del Transporte.