Trasladan en helicóptero a sacerdote José Machorro a hospital de la Ciudad de México

México, 1 Ago (Notimex).- El sacerdote José Miguel Machorro, quien fue agredido en la Catedral Metropolitana, es trasladado en un helicóptero desde Tehuacán, Puebla, hacia la Ciudad de México, informó el vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, indicó que el párroco fue trasladado a las 7:40 horas de este martes para ser internado en el Hospital de Nutrición, al sur de la capital mexicana.

“Ayer pudimos hacer gestiones para lograr que el padre sea trasladado. Agradecemos mucho al gobernador Antonio Gali que ha proporcionado el helicóptero porque no hay una manera de trasladarlo si no es vía aérea porque no aguataría”, mencionó.

También, agradeció el apoyo del gobierno federal para facilitar su ingreso en dicho nosocomio.

Este lunes, la Arquidiócesis de México informó que el padre se encontraba sumamente débil, debido a un problema intestinal de carácter infeccioso. Además, el padre, dijo, está afectado del riñón.

Recordó que el 15 de mayo pasado, Machorro fue agredido en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México con un arma punzocortante, lo que ocasionó que la parte derecha de su cuerpo esté inmóvil y que haya tenido mielitis trasversa.