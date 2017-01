Últimas días para el cierre de la convocatoria “Una canción que nos una”

1 SHARES Compartir Tweet

El Gobierno del Estado de Baja California sur a través de la Dirección de Comunicación Social y del Instituto Sudcaliforniano de Cultura convoca a compositores nacidos o con residencia en el Estado, a participar en el concurso para la creación de la canción emblema del Estado de Baja California Sur.

Podrán participar compositores nacidos o residentes en el Estado mayores de 18 años, mismos que participarán bajo pseudónimo, las canciones se compondrán en el ritmo de balada pop y en su letra exaltarán los valores cívicos, los hechos y procesos históricos, tradiciones, costumbres, gastronomía, monumentos y bellezas naturales del Estado de Baja California Sur.

Al momento del registro los participantes entregarán letra, partitura, línea melódica, pista y una grabación del tema en soporte de disco compacto o memoria USB la cual no debe de exceder los 4:30 minutos de duración. La canción deberá ofrecer un contenido que no viole los principios de la dignidad humana y no exalte conductas delictivas . Las letras y discos compactos de los participantes deberán ser registradas o remitidas de lunes a viernes en las oficinas de la Dirección General del Instituto Sudcaliforniano de Cultura cito en la Unidad Cultural Jesús Castro Agúndez, Antonio Navarro entre Altamirano y Héroes de Independencia. Colonia Centro, La Paz, Baja California Sur y los días sábado y domingo en el Centro de Artes Tradiciones y Culturas Populares ubicadi en calle Madero entre Independencia y 5 de Mayo en la colonia Centro. Para mayores informes comunicarse al teléfono 1229101 y 122 89 80. Para consultar las bases ir a la página: www.culturabcs.gob.mx