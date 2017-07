Un 31 de julio Alejandra Orozco pasó a la historia con medalla olímpica en clavados

5 SHARES Compartir Tweet

México, 31 Jul (Notimex).– Fue un 31 de julio de 2012 cuando la clavadista Alejandra Orozco hizo historia en el deporte mexicano al colgarse, junto con Paola Espinosa, la medalla de plata en la prueba de plataforma de 10 metros sincronizado de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Fue un hecho histórico para la clavadista, que con apenas 15 años de edad, ya estaba en la élite olímpica. “Son cinco años que han pasado muy rápido”, dijo la atleta, que con motivo del quinto aniversario de esa medalla, tuvo un pequeño convivio con sus compañeros en Jalisco.

“Este tiempo estuvo lleno de muchas satisfacciones y desde luego de madurez y cada día recuerdo ese momento y con muchas ganas de repetirlo”, asevero.

Orozco, originaria del occidental estado de Jalisco y quien entrenó con la adiestradora de origen chino Ma Jin, comentó que más allá de seguir la competencia de ese 31 de julio en la fosa olímpica del Complejo Acuático de Londres, se concentró más en su competencia.

“Más que mirar el tablero para saber en qué lugar íbamos, estaba más metida en mi competencia; pero cuando lo hice, me di cuenta que estábamos en segundo lugar. Es cuando Paola me abraza y me dice que ya es seguro”, asentó.

En ese entonces la pequeña Alejandra no dimensionó el valor ese lugar, ni mucho menos hasta donde podía llegar, “seguía en shock, no podía creer lo que habíamos hecho, pero en especial, lo yo había hecho”.

Refirió que ese hecho no pudo haberse dado sin la confianza inyectada por la experimentada Paola Espinosa, quien desde el primer salto, le brindó seguridad.

“Ese momento lo disfrute tanto, aunque en shock, pero estar al lado de Paola, desde antes de la competencia y después de ella, siempre dije que era un honor. Si tuviera la oportunidad de repetir esos clavados en el mismo escenario, lo volvería a hacer una y otra vez a lado de Paola”, destacó.

Alejandra Orozco mencionó que el último clavado fue el que más le costó ejecutarlo, aunque además fue el que más disfrutó porque con ese consumarían el segundo sitio olímpico en los clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros.

“Más que comunicación con Paola de manera verbal, fue más mental, algo así, no sé cómo explicarlo, porque no hablamos mucho durante la competencia, cada quien estar en lo suyo, pero siempre con el mismo objetivo”, aseveró.

Aquel 31 de julio, la clavadista se expresó así de Paola Espinosa. “Es mi ídolo, algún día quiero ser como ella y estar a su lado, que me dieran esa oportunidad, es un orgullo”.

En esa ocasión, la dupla ganadora fue la integrada por las chinas Chen Roulin y Wang Hao con 368.40, las mexicanas hicieron 343.32 y el bronce fue para las canadienses Roseline Filion y Meaghan Benfeito con 337.62.

Para la jalisciense ser medallista olímpica es lo mejor que le ha pasado en su vida, “recibir la medalla con Paola fue maravilloso y lo que vino después fueron cosas buenas, pero eso quedó en la historia y hay que pensar en más”.

El retiro para la competidora aún no forma parte de sus planes, “he regresado a mi casa, a Jalisco, con el entrenador Iván Bautista, quien me preparará para completar otro ciclo, puedo decir que todavía hay Ale para rato”.