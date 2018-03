Una sociedad con igualdad, es una sociedad más justa y fuerte: Secretaría de Seguridad

0 SHARES Compartir Tweet

Ofrece SSPE conferencia Igualdad de Género y Derechos Humanos

Como parte de las acciones y políticas públicas que implementa el Gobierno del Estado en la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), ofreció la conferencia “Igualdad de Género y Derechos Humanos”, a personal administrativo y operativo de esta dependencia, en el marco de las actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer.

En ese sentido, el secretario de Seguridad Pública en la entidad, Germán Wong López, refirió que el objetivo, es sensibilizar al personal en este tema y crear conciencia sobre la importancia que tiene el incorporar los conocimientos de las mujeres a la sociedad, para la construcción de una nación más fuerte y más justa.

“Lo primero que debemos entender, es que esto no es solo un problema de mujeres, por lo tanto, todos podemos abonar en este cambio de identidades y estereotipos y crear una sociedad con una perspectiva igualitaria, donde la mujer no sea vista como un objeto y que el hombre no sea el malo, ni el influyente, si no que caminemos juntos y sumemos voluntades para crear una entidad, donde sus ciudadanos cuenten con las mismas oportunidades”, expresó el Secretario.

El titular de la SSPE, puntualizó que, desde esta Secretaría, se continuarán sumando esfuerzos con instancias gubernamentales y civiles, para promover acciones que abonen a mejorar la calidad de vida de la población femenina y por la igualdad entre los géneros en el ámbito, social, político, económico y cultural, ya que es la base para construir un Baja California Sur, más igualitario y próspero, que conlleve a la disolución de las desigualdades entre los seres humanos.

Dicha conferencia fue impartida por Leticia Bustamante Alcalde, titular de la unidad de planeación, seguimiento y evaluación del Centro Estatal de Prevención del Delito con Participación Ciudadana (CEPDPC), en la cual se abordaron temas como derechos humanos, tipos de violencia, como erradicarla y prevenirla en su entorno familiar y laboral.

Previo a esta actividad, personal de la Institución, realizó un lazo humano naranja, en apoyo a la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas.