Urge el Congreso del Estado solucionar el problema e incomunicación en la Pacífico-Norte: Diputado Francisco Javier Arce

Presenta Diputado Joel Vargas Aguiar Punto de Acuerdo exhortando a las autoridades para que solucione la problemática

Gobierno del Estado cumple con las comunidades de la Pacífico-Norte entregando carreteras: Diputado Arce Arce

La Paz, Baja California Sur, a 22 de Marzo de 2018.- El problema de la incomunicación en la Pacífico Norte de la entidad volvió a ser tratado en el Congreso del Estado en la sesión ordinaria de este jueves; los representantes de los distritos Décimo Quinto y Décimo Cuarto diputados Francisco Javier Arce Arce y Joel Vargas Aguiar respectivamente demandaron una vez más desde la máxima tribuna la solución inmediata a la problemática que han venido presentando desde hace varios años los vecinos de comunidades como Bahía Tortugas, Punta Abreojos, La Bocana y otros pueblos de esta importante zona pesquera de la entidad.

El Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Diputado Francisco Javier Arce Arce, quien representa a esta región de la entidad en la XIV Legislatura por medio de un pronunciamientose sumó a las voces que exigen que autoridades federales y las empresas privadas de telecomunicaciones se avoquen en forma urgente a resolver el problema que viven los habitantes de la Pacífico Norte de Baja California Sur, quienes ante el mal servicio que se presta en telefonía celular y en internet se mantiene en muchos sentidos incomunicada con el resto del país y del mundo.

Recordó el Diputado Arce que en tres ocasiones el Congreso del Estado ha exhortado a dependencias federales y a empresas para que solucionen el problema de la incomunicación, sin que hasta la fecha se haya dado respuesta a los planteamientos de diputadas y diputados. “Es lamentable, pero hasta el día de hoy no ha sucedido nada y no existe respuesta a nuestra petición, por ello seguiremos insistiendo para ver cuando escuchan no solamente a este Congreso del Estado, sino a los habitantes de las comunidades de la Pacífico Norte que buscan una solución a este grave problema que los mantiene incomunicados, tanto a familias como a los trabajadores de las cooperativas pesqueras”, destacó.

En este mismo contexto el Diputado Joel Vargas Aguiar presentó un Punto de Acuerdo el cual fue aprobado por el pleno en el que exhorta a la SCT, a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Gobernador del Estado de Baja California Sur, “a fin de que sumen los esfuerzos y ordenen una verificación, inspección y sanción a las empresas Telmex y Telcel por el deficiente y nulo servicio de telefonía celular y servicio de internet que prestan actualmente en las poblaciones de la Pacífico-Norte en el Municipio de Mulegé”.

En otro orden de ideas, el Diputado Francisco Javier Arce señaló que así como existen autoridades como las del Gobierno Federal queno cumplen con la sociedad de la zona Pacífico-Norte, “también es justo reconocer cuando una autoridad sí escucha y atiene las peticiones y exigencias de sus gobernados. Un tema olvidado por muchos años, fue el relativo a las carreteras que comunican a nuestra región con la carretera Transpeninsular…”.

Señaló que este miércoles se inauguró la pavimentación con concreto asfaltico del tramo carretero a Bahía Tortugas “el más difícil y olvidado por otras administraciones que causó muchos perjuicios a los habitantes y a quienes visitaban la zona. “Pero fue gracias al trabajo y esfuerzo institucional realizado por el Gobernador del Estado avizoramos un mejor futuro para los habitantes de las comunidades de Isla Natividad, Punta Eugenia, Bahía Tortugas, así como La Bocana y Punta Abreojos que están próximos a ser unidos con carretera pavimentada con asfalto lo que incidirá positivamente en el desarrollo de los pueblos”.

Arce Arce dio a conocer que este tramo de 15 kilómetros que mereció una inversión de más de 74 millones de pesos conectará al 100 por ciento al Valle del Vizcaino con Bahía Tortugas y las comunidades aledañas, y de igual manera se iniciaron los trabajos de la primera etapa de construcción de la carretera que conectará a las comunidades de La Bocana y Punta Abreojos que tendrá una longitud de 5 kilómetros.

Estas obras, asegurpo el representante popular, son motivo para que quienes vivimos en los pueblos de la Pacífico-Norte nos sintamos satisfechos con estos avances de gran beneficio social.