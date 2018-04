Visita Los Cabos Ricardo García, el único candidato independiente al Senado por BCS

0 SHARES Compartir Tweet

Lizbeth Jaimes Galindo

Cabo San Lucas.- Esta mañana, Ricardo García de León, el único candidato independiente al Senado por BCS, visitó el municipio de Los Cabos para sostener rueda de prensa con los medios de comunicación para dar a conocer su propuesta ciudadana.

Entusiasmado y con ánimos de proponer cambios para la ciudadanía, el candidato independiente dijo que están de lleno visitando todo el estado para darles a conocer que hay una propuesta nueva en estas elecciones por el cual puede votar la gente. Una opción diferente, real, y no los mismos refritos de siempre, con las mismas, caras, con las mismas propuestas y promesas falsas. “Esta candidatura independiente es auténtica, luego de que logramos registrarnos en la boleta, gracias al esfuerzo de mucha gente”.

Garantizó que él no viene del gobierno ni de ser funcionario de ningún tipo, sino del esfuerzo de una familia que como muchas de nuestro estado y país, han logrado salir adelante.

“Yo ya me cansé de que otros tomen las decisiones por mí, por eso me registré como candidato independiente. La ventaja que hay al votar por un candidato independiente es que no tenemos compromisos con ningún partido más que con la ciudadanía. Lo que la gente me pida que haga, lo haré, ellos serán mis patrones”.

Y es que al igual que cientos de mexicanos, señaló que el también ya está harto de que los partidos y sus representantes no nos hagan caso en las necesidades que tenemos como ciudadanos en el día a día. Estamos hartos que los partidos políticos se hayan vuelto un negocio popular o de grupos que a la hora de las decisiones (iniciativas), voltean a ver a su patrón, expresó.

Es por eso que, la opción de los candidatos independientes ha venido a darle a nuestro país otra realidad, que por más de 80 años, había sido de los partidos. El reto no es fácil, pero es importante que haya renovaciones en nuestro sistema político.

Así mismo, aseguró que el ciudadano ya despertó y que tiene herramientas de comunicación que no se pueden controlar fácilmente. Eso hace que se pueda interactuar con los ciudadanos y decirles sin censura, que los independientes quieren hacer las cosas diferentes y refrescar la política en Baja California Sur.

Por otro lado, algunas de sus propuestas al Senado tienen que ver con reforzar y detonar la economía es la zona norte del estado; generar un fideicomiso para adquirir reserva territorial y abatir el rezago de vivienda, sobre todo en el municipio de Los Cabos; así como generar proyectos productivos en las zonas marginadas.

Destacó que su proyecto se enfocará en trabajar muy de cerca con los jóvenes quienes son los que actualmente aportan ideas en todos los ámbitos.

Por último, invitó a todos los ciudadanos sudcalifornianos a ser parte de este proyecto independiente y lanzó un cuestionamiento que tiene que ver con dejarles todo el pastel a los mismos de siempre o tener representatividad ciudadana en el Senado.

Ricardo García de León, pertenece a la sociedad civil y pertenece a la iniciativa privada. Ingeniero de profesión, es propietario de una constructora (PYME) y cuenta con más de 24 años de experiencia en el ramo.

Es egresado del Tecnológico de La Paz y ha pertenecido al Colegio de Ingenieros Civiles de La Paz y Los Cabos.

Actualmente, es Secretario Nacional de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción AMIC. Miembro de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial de La Paz.