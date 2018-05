Votar para cambiar y mejorar, no hay de otra; Jesús Flores.

0 SHARES Compartir Tweet

El llamado a votar debe ser la principal propuesta de todos los partidos políticos y sus candidatos.

Porque solo así, legitimando a quienes habrán de representar a la sociedad es como se podrán exigir que se cumplan compromisos y sobre todo que las cosas cambien para mejorar.

En lo que hace al segundo distrito electoral federal quien hoy tiene esa representación, más allá de que es candidato de nuevo y por otro partido político y a otro cargo de elección popular está al

Igual que la administración Municipal representados por minorías.

No podemos como sociedad conformada por más de 235 mil electores, tener un representante por no más de 38 mil votos que junto a los demás partidos políticos logran menos de 75 mil sufragios y lo más lamentable más de 160 ciudadanos no ejercieron su deber cívico de salir a votar.

Si la sociedad participa estoy seguro que habremos de lograr actitudes y mejores resultados, más comprometidos, más corresponsables, más humanos y sensibles al sentir de la población.

Quienes participamos por primera vez a un cargo de elección popular en el PRI debemos concebir esa gran responsabilidad y oportunidad de decirle a los electores que en lo que hace a este territorio del segundo distrito electoral federal nuestro partido no ha tenido representación en los últimos 19 años, al igual en lo que hace a Presidencia Municipal y diputados locales.

Quienes han venido representándolos ganando con una minoría son los mismos personajes, con la única diferencia desgraciadamente no es por sus buenas obras o capacidades, sino porque cada elección buscan espacios de representación por diferentes partidos al que representaron en elecciones pasadas.

Nuestras propuestas son claras, específicas, puntuales y necesarias para este segundo distrito electoral federal; cuidar, proteger, adecuar, modificar para mejorar a través de la Ley los temas torales que deben ser eje de desarrollo, tranquilidad y bienestar para quienes aquí vivimos: Turismo, Inseguridad, Infraestructura Social (casa propia, digna y legal), Agua Potable (generar el

Logro de recursos para hacerlo realidad), preservación y cuidado de nuestro entorno ecológico.