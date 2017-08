XII Administración Municipal incorpora con servicios médicos a colaboradores de ZOFEMAT

0 SHARES Compartir Tweet

El presidente municipal de Los Cabos, Arturo De la Rosa Escalante, confirmó que será en ésta administración en la que se hará justicia a 176 colaboradores de la Zona Federal Marítimo Terrestre al avanzar los trabajos para incorporarlos a los beneficios como prestaciones de Seguridad Social.

Destacó ante reporteros de los diferentes medios de comunicación que, es este un compromiso que hizo y que se cumplirá a los trabajadores a quienes se les garantizarán todas las prestaciones que la ley obliga a un patrón, para ello se buscan las estrategias ante la Tesorería General Municipal a fin de que, la Zona Federal Marítimo Terrestre, que dirige Juan Adolfo Orcí Martínez, ostente una figura propia, es decir que sea un organismo descentralizado con patrimonio propio y que maneje su propia regulación.

El alcalde Arturo De la Rosa, puntualizó que en este primer ejercicio serán incorporados 176 trabajadores y que, en una segunda etapa, todos contarán con ésta garantía a la que tiene derecho cualquier colaborador.

Recordó que en un primer ejercicio se realizó una jornada de incorporación al Seguro Popular, no obstante se continúan con los trabajos para que en un plazo no mayor a 30 días, estos accedan a las prestaciones de ley y en su caso a una pensión de jubilación, ya que no han tenido este derecho desde hace más de una década.