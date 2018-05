“Ya todos quieren ser Morena”: Armida Castro

0 SHARES Compartir Tweet

Los Cabos, BCS.- “Ante la gran simpatía que ha despertado López Obrador en la entidad, ya hasta la otros partidos quisieran ser Morena”, comentó la candidata de Morena en Los Cabos; Armida Castro, en un recorrido por la localidad de Santa Anita. Ante el cuestionamiento de los ciudadanía sobre información confusa vertida en diversos medios de comunicación por candidatos con compromisos priistas.

“Nos da gusto, -abundó- que ya sepan que el pueblo está unido, pero en la boletas solo votaremos por Morena, nuestro único compromiso es con las comunidades y eso es lo que les da miedo a los candidatos de siempre, que equivocaron el rumbo, siguen mintiendo pero ya nadie les cree. Las indicaciones de nuestro lider Andrés Manuel son muy claras : No mentir, no robar no traicionar”.

Un alto a la violencia y al desabasto de agua fueron unas de las mas recurrentes y sentidas preocupaciones de los habitantes de Santa Anita, que siempre habían gozado de paz y tranquilidad en los hogares de esta población llena de tradiciones josefinas quienes refrendaron su unión a la lucha por la trasformación del país. También se acordó votar parejo en las boletas por Morena para poder llevar a cabo el proyecto de nación.

Nosotros no le entraremos a las descalificaciones de ningún candidato, ni nos sumaremos a la escalada de violencia que tanto daño le ha hecho a nuestra economía, pero entendemos que la frustración de los que nos ven como adversarios es muy fuerte, así que solo nos queda resistir hasta la victoria, para poder iniciar por fin con nuestro proyecto de transformación de Los Cabos.