Montan taxistas operativo anti Uber en hoteles

Esmeralda Ocampo

San José del Cabo.– Desde esta mañana de sábado, en la zona hotelera, un grupo de taxistas de San José del Cabo se encuentran en manifestación y realizando guardias para impedir que usuarios hagan uso del servicio de la plataforma digital de Uber.

Los taxistas, en estos momentos, además de manifestarse están realizando guardias para revisar los carros, y de toparse con un Uber llegarán hasta las últimas consecuencias, señalan.

En una de las lonas se puede leer lo siguiente: “Estimado turista: actualmente la plataforma Uber no opera dentro de la legalidad de acuerdo a la ley de transporte del estado de Baja California Sur por lo que no se recomienda el uso de este servicio. Se recomienda no usarlo ya que el servicio que presta el ilegal”.

Desde finales del 2018 el Gobernador Carlos Mendoza presentó una iniciativa de Ley de Movilidad donde uno de los puntos torales es inclusión de contratación de servicios de transporte de personas por medio de plataformas digitales, sin embargo, en el Congreso del Estado la iniciativa fue congelada por los diputados de Morena y el PT.