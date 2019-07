A cuidarse de acaparadores; hay suficiente reserva para crecimiento futuro social y turístico: Ángel Salvador Ceseña

Reveló que ejidatarios han entregado más de 24 mil lotes sociales en la Ladrillera, Colosio, Santa Catarina, Vista Hermosa y La Ballena

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- Hay suficiente reserva territorial para garantizar el crecimiento futuro tanto en lo turístico como en lo social, así lo reveló el presidente del Comisariado Ejidal del Ejido San José del Cabo, Ángel Salvador Ceseña Burgoin, tras señalar que el Ejido ha entregado más de 24 mil lotes sociales en la Ladrillera, Colosio, Santa Catarina, Vista Hermosa y La Ballena, pero han observado que la gente es la misma, sólo que acaparan la tierra y es un círculo vicioso que se debe evitar en la dotación de nueva tierra para uso habitacional.

“Hemos entregado nosotros de una u otra forma más de 24 mil lotes en la Ladrillera, Colosio, Santa Catarina, Vista Hermosa, Vista Hermosa Plus, Ampliación Vista Hermosa, La Ballena que son como 10 mil lotes, la gente es la misma, se va de un lado para otro, acaparan tierra, no hay una medida o un proceso para no permitir el acaparamiento y qué pasa, se los venden en facilidades, 100 mil pesos lote y luego lo venden en 250 mil y luego buscan otro terreno, van y lo invaden, hay un círculo vicioso”, reiteró.

Abundó que las familias que están asentadas en zonas de alto riesgo y si se presenta un fenómeno natural, cuando se hacen los recorridos, resulta que no hay casi nadie en los asentamientos porque tienen casas en otro lado, es decir, en verdad son pocas familias las que necesitan la tierra.

Insistió, hay suficiente reserva, pero deben autoridades hacer las cosas planeadas y con orden.

“Me queda claro que sí existe tierra para el desarrollo turístico, desarrollo urbano y social, lo único es que no hay una planeación; cada gobierno le pone su sello y cada tres años vuelve a comenzar, cada 6 años vuelve a comenzar a nivel estatal y también a nivel federal, son ciclos y no hay un seguimiento.

Reiteró que ojalá y las autoridades en su proyecto de conseguir reserva y reubicar a las familias que viven en zonas de alto riesgo, lleven a cabo el programa con sumo orden para evitar el acaparamiento de lotes y que se beneficien verdaderamente las personas que no tienen un predio donde vivir y que actualmente están habitando por necesidad en zonas de alto riesgo”, concluyó el líder ejidatario.