Activarán Comité Pro Animal ante gran problema de perros y gatos callejeros: Ana Georgina Roldán

San José del Cabo.-Con la finalidad de activar el Comité Pro Animal, la regidora Ana Georgina Roldán, dijo que ya solicitó a la presidente municipal Armida Castro, el poder trabajar en conjunto con las asociaciones que se dedican a la protección de los animales, además de buscar espacios que den solución al problema de las mascotas que son abandonadas en las calles.

Agregó que en el municipio de Los Cabos se carece de un centro de control animal, por lo que es urgente.

‘’La Alcaldesa tiene la intención de echar andar este Comité Pro Animal. En lo particular me he reunido con varias asociaciones, estamos viendo el terreno que en un inicio se había donado o se pretendía donar para el centro de control animal, en ese sentido la Presidenta acordó que en aproximas fechas nos estará dando fechas para reunirnos con los participantes en el comité y empezar a trabajar de manera normal’’.

Ante la falta de un centro de control animal en el municipio, dijo que se debe de trabajar de manera conjunta, para tratar de solventar la problemática que se tiene, como son los animales abandonados en las calles.

‘’La invitación es abierta para quienes quieran participar en el Comité Pro Animal, la idea es hacer la difusión a cuantos quieran, informarles en relación a las multas para quienes maltratan a un animal; se va a invitar a las mesas de trabajo al Bando de Policía y Buen Gobierno, para que digan cómo responden al llamado cuando alguien denuncia un maltrato animal, sólo estamos a la espera que nos dé fecha la Presidente Municipal para activar dicho comité’’.