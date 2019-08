Advierte ARPF que por falta de espacio podrían quedar sin ser atendidas solicitudes de ingreso a Preparatoria

San José del Cabo.- “Año con año, al inicio del ciclo escolar cientos de jóvenes de nivel Medio Superior quedan flotando sin un espacio educativo’’ indicó Adriana López Monge, quien dijo es un serio problema y un gran reto para las autoridades.

‘’En el nivel Medio Superior nos hace falta mucha oferta educativa, cada año se quedan más jóvenes sin espacios, quieren por falta de espacios ofrecer estudios en línea, creo que tenemos un serio problema en cuanto a la atención educativa, faltan muchos espacios, jóvenes quedarán flotando, no hay educación ni escuelas técnicas, es muy grande el rezago en materia educativa’’.

Explicó respecto a las aulas móviles, deberían ser temporales en lo que se construyen más salones o escuelas.

‘’Seguramente en septiembre tendremos muchas llamadas de los padres de familia buscando un lugar, como todos los años se da, el tema de las aulas móviles debe ser mientras construyen la escuela, pero si son para resolver el problema y dejarlas fijas es preocupante y ahí radica el temor de los padres de familia’’.

Recalcó que no entiende por qué no se planea con tiempo cuántas aulas se requieren y no al inicio del ciclo escolar.

‘’No entiendo porqué se tiene que improvisar si cada año se tiene un conteo en febrero, se supone que ya se sabe cuántos alumnos nuevos se tendrán, porqué esperar hasta que inicie el ciclo escolar´´, concluyó.