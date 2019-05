Agradecen padres de familia educación integral del Gobierno de Los Cabos

Los Cabos BCS., 07 May (Gobierno de Los Cabos). – “Anteriormente no había ese enlace como lo estamos teniendo ahora, ese gran apoyo en actividades que se hacen con nuestros niños, como por ejemplo, asistir a la plaza Mijares y celebrar festejos donde los niños participan y que anteriormente no se hacía”, declaró Silvestre Cota, padre de tres alumnos de la escuela primaria Francisco Javier Mina.

Expresó, que todas las actividades se realizaban dentro de las escuelas de los niños, pero actualmente el Gobierno de Los Cabos invita a las escuelas a participar, proporciona herramientas que como padres y escuelas no se pueden adquirir o son de difícil acceso económico.

Asimismo, invita a todos los padres de familia a tener la confianza de participar, a solicitar informes para que conozcan los programas y puedan ayudar más, porque a veces son muy pocos padres los que participan y es necesaria más ayuda de todos. “Tenemos muchas cosas por las cuales debemos de trabajar y en conjunto yo creo que puede ser mejor”, agregó.

Por su parte, Gloria Elena Márquez, madre de un alumno en quinto grado de primaria, aseguró ser una muy buena nueva experiencia, porque los niños se benefician y están contentos de poder expresar sus conocimientos en otros lugares fuera del área de estudio y que las personas presentes conozcan lo que ellos pueden hacer. “Solo nos queda participar por nuestros hijos, porque el apoyo no es para la escuela ni para nosotros como padres, el beneficio va directamente a nuestros hijos”, concluyó.