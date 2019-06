Alcaldesa de Los Cabos ofrece audiencia a manifestantes de CRAADYR AC

Los Cabos BCS., 10 junio (Gobierno Municipal). – En reiteradas ocasiones la alcaldesa del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos Armida Castro Guzmán ha reiterado apertura total al diálogo para todos los sectores de la población, como lo fue el acercamiento que sostuvo la mañana del lunes 10 de junio del presente año con quienes se manifiestan de manera pacífica en explanada frente a Palacio Municipal, a primera hora se entrevistó con los integrantes del Centro de Rehabilitación Amor al Adicto Difícil y Reincidente (CRAADYR AC), para nuevamente ponerse a sus órdenes y ofrecer la oportunidad de una audiencia en su oficina, sin embargo, no se tuvo una respuesta.

Cabe mencionar que ésta no es la primera ocasión en que la edil ofrece mantener diálogo directo con los integrantes de este grupo, sin recibir respuesta positiva, sin embargo, se mostró accesible y con ímpetu por atender a los manifestantes.

“Vengo a preguntarles ahorita en qué les puedo servir y cómo les puedo ayudar, en qué puedo atenderles; con mucho gusto los recibo adentro, no hay necesidad de seguir en esta manifestación; si la idea y la solicitud es que yo los atienda, yo no tengo ningún inconveniente, y se lo dijimos también a su abogado y quedaron de avisarnos cuando querían ustedes que los recibiéramos, pero ya no hubo más comunicación, así que nosotros abiertos al diálogo, en el entendido que si lo que piden es una audiencia se las damos con mucho gusto” expresó Castro Guzmán.

A pesar de los intentos de la alcaldesa Castro Guzmán por entablar comunicación y llegar a un acuerdo, la única retroalimentación que consiguió fue una evasiva por parte de los miembros de CRAADYR AC.

“Pues ya eso se tendría que ver con el abogado y con los correspondientes. El abogado ahorita viene.”, declaró Juan Carlos Barba Rivera, representante los integrantes de dicho centro, quienes a la fecha permanecen en la explanada frente a Palacio Municipal, sin aceptar la invitación de la presidenta municipal Armida Castro a una audiencia con ella.

De esta manera el Gobierno municipal que preside Armida Castro Guzmán hace hincapié en el compromiso que tiene de atender y trabajar de la mano con la ciudadanía, para poder escribir la nueva historia de Los Cabos.