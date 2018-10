Alista López Obrador propuestas para titulares de Defensa y Marina

México, 15 Oct (Notimex).– El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que ya tiene avances para la elección de quienes ocuparán las secretarías de la Defensa Nacional y Marina; que dará a conocer a finales de este mes.

Entrevistado en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, antes de partir al estado de Colima, donde continúa su gira de agradecimiento, señaló: “No crean que son muchos, son de 26 a 28 generales de división y el mismo número de almirantes”.

“Ya estoy haciendo el análisis, la revisión, estoy haciendo una consulta amplia de todo tipo; quiero que sean leales, sobre todo al pueblo, leales a la patria y que sean respetuosos de los derechos humanos y que sean gente honesta”.

Aclaró que cualquier manifestación que haya en este sentido, es de nerviosismo, “no sólo en los militares, hay nerviosismo en los que no quieren que haya un cambio, que haya una transformación, pero la gente votó por un cambio; ¿qué les diría?, que se serenen, que se tranquilicen, vamos a resolver muy bien este asunto con respeto a las dos instituciones”.

Agregó que “en este proceso para determinar quiénes serán los titulares de las secretarías militares, ya consultó con diversos personajes, instituciones, especialistas, quienes conocen sobre la materia, yo tengo también mi punto de vista sobre este asunto”.

Explicó que quienes vayan a ser los titulares de la Sedena y Semar serán militares en activo, que entre otras cosas, sean menores a los 65 años de edad, “tiene que ser más o menos de mi edad o un poco más joven”.

Sobre la consulta que se realizará para determinar la construcción del nuevo aeropuerto, López Obrador precisó: “Creo que vamos muy bien en lo que se planeó; lo importante es la consulta”.

Explicó que estadísticamente funciona una encuesta nacional de mil 200 cuestionarios para saber qué opinión tiene la gente; desde luego, una consulta requiere más participación, pero eso lo va a decidir la gente, a lo mejor participan más, participan menos, lo importante es la opinión de los ciudadanos que se está recogiendo el sentimiento de la población, que no es una decisión cupular, sino de los ciudadanos”.

Dijo que respeta a quienes opinan que no puede ser vinculante, “pero desde hace tiempo dimos a conocer que iba a haber una consulta y no hay que tenerle miedo a la gente, no hay que tenerle miedo al pueblo, que sea la gente la que decida, ¿qué es mejor, que se decida en una consulta con los ciudadanos o que se decida cupularmente?, no es lo mismo 100 mil que uno, ¿o es lo mismo?”, expresó.

Hizo hicapié en que no habrá corrupción en la siguiente administración, “y vamos a acotar bien para que no abusen los contratistas, hay empresas contratistas responsables, pero hay también corruptos”, finalizó.