Alumnos con mejores promedios de Cabo San Lucas participan en Ruta de Las Instituciones

Los estudiantes visitaron instalaciones de la Armada de México y Escuela Naval de Aviación y conocieron las acciones que realizan y la oferta educativa del plantel

Los alumnos de tercer grado de nivel secundaria que acuden a planteles de Cabo San Lucas y que registran los mejores promedios, fueron invitados por el gobierno del Estado al Programa Ruta de las Instituciones que contempla recorridos por las instalaciones de la Armada de México y de la Escuela Naval de Aviación,informó el subdirector del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano, Antonio Villarino Vargas, al acompañar a los estudiantes en su recorrido.

El funcionario estatal expresó que este recorrido permite que los alumnos conozcan las funciones de la Armada de México y la oferta educativa que ofrece la escuela de aviación,que, por sus instalaciones y calidad de enseñanza, es considerada entre las mejores de Latinoamérica.

Villarino Vargas indicó que con esta actividad los estudiantes complementan su formación académica, ya que conocen de cerca las tareas que lleva a cabo la Armada de México como son la conservación de la fauna y en especial de especies de vías de extinción como la vaquita marina.

El subdirector del Patronato del Estudiante felicitó a los 36 alumnos asistentes quienes son los que tienen el mejor promedio en las escuelas “MoisésSáenz Garza”, “Raúl Enrique Guerrero Montaño”, así como las secundarias No. 36, No. 16, No. 18 y No. 19quienes fueron acompañados por sus directores y por el titular de secundarias de la entidad, Rumualdo Ramírez Gutiérrez.