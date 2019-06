Anuncia López Obrador comisión especial para atender el tema migratorio

Un desafío demostrar en tres meses que es posible atemperar migración, afirma

México, 11 Jun (Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la integración de una comisión especial para atender el tema migratorio, la cual estará conformada por cinco funcionarios que serán encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

En conferencia de prensa, donde refrendó su postura en el sentido de que la mejor vía de enfrentar el fenómeno migratorio es la cooperación internacional en pro del desarrollo de los países pobres, el mandatario federal indicó que esa es la propuesta de México y la quiere demostrar en los hechos.

López Obrador detalló que en la comisión participarán: Vicente Antonio Hernández Sánchez, Francisco Garduño Yáñez, Javier May Rodríguez, Horacio Duarte Olivares y Maximiliano Reyes Zúñiga.

La comisión se integró para realizar una evaluación constante, porque “no se pueden ocultar datos”, y se dará a conocer si esta estrategia funciona en el plazo establecido de 90 días, en los que se podrá acreditar que es posible atemperar el fenómeno migratorio con desarrollo y bienestar, destacó el mandatario mexicano.

“Si los países desarrollados ayudan a los países pobres, entonces se va a poder atender el fenómeno migratorio; si se les abandona, si se les da la espalda, si las agencias financieras internacionales no cooperan y no hay apoyo para el desarrollo de los países pobres, no se puede enfrentar el fenómeno migratorio”, agregó.

El presidente calificó como un desafío interesante el acreditar que es posible atemperar el fenómeno migratorio al atender las causas que originan la migración, “es decir que con producción, con trabajo, con bienestar, podamos mantener a los migrantes en sus casas, con sus familias, en donde nacieron, en donde están sus costumbres. Ese es el planteamiento”.

Dijo que la manera más eficaz y más humana de enfrentar el fenómeno migratorio en América del Norte, como en cualquier país o región del mundo, “es atendiendo las causas que originan el que la gente tenga que abandonar sus lugares de origen”, lo que no se resuelve con el uso de la fuerza o medidas coercitivas.

El jefe del Ejecutivo federal consideró que el acuerdo al que se llegó con el gobierno de Donald Trump fue positivo, como se lo han expresado los inversionistas, y “así lo demuestran los números; se fortalece nuestra moneda, se disipó la posibilidad de una crisis económica financiera”.

Subrayó que su administración va a continuar con la política de no confrontación, de buscar acuerdos, de optar por la negociación, y “aún en los conflictos más delicados siempre vamos a optar por el diálogo”.

En este sentido, López Obrador enfatizó que además de fortalecer el mercado interno, “tenemos que buscar diversificar nuestras relaciones, pero sin romper con Estados Unidos y con Canadá. Eso ha quedado de manifiesto y vamos a seguir aplicando esa política”.

Dio a conocer que una de las decisiones que se han tomado es ampliar el programa Sembrando Vida a 22 mil hectáreas más en toda la franja fronteriza, para crear de inmediato 80 mil empleos en la región.

Además, afirmó que en el sur del país “va a haber mucho trabajo”, con la construcción de la refinería de Dos Bocas, en la que ya se apuntaron cinco mil trabajadores, pero se van a necesitar 20 mil, por lo que la comisión tiene la encomienda de que los migrantes puedan trabajar en “una región que es muy parecida a sus países”.

Aseveró que gracias al combate a la corrupción y al evitar los lujos en el gobierno, ahora que se necesitan recursos adicionales, “los tenemos”, por lo que no necesario pedir un crédito pues en la Secretaría de Hacienda tiene el dinero suficientes para invertirlo en este programa.

Reveló que el canciller Marcelo Ebrard le informó que uno de los puntos más complejos en la negociación con Estados Unidos, fue el de la cooperación para el desarrollo, el cual se abordó por ocho horas debido a las posturas diferentes de los equipos negociadores.