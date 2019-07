Apps para descargar este mes de julio

La segunda parte del año ya ha entrado y para aprovecharla al máximo, nada como descargar unas aplicaciones para el móvil que nos permitan descubrir nuevas cosas y disfrutar de todas las oportunidades que ofrecen. En este artículo vamos a descubrir algunas apps disponibles para los sistemas operativos iOS y Android, la mayoría de ellas gratuitas o a un precio muy competitivo. ¡Saca partido a todas sus ventajas!

Apps de inversión: hoy en día se puede invertir a través del móvil ¡así de fácil! Además, la mayoría de estas apps pertenecen a empresas financieras por lo que son apps seguras que ofrecen garantías a los que las utilizan. Hay de muchos tipos, si prefieres, por ejemplo, las acciones, una app para invertir en acciones te permitirá operar en las acciones de las empresas que quieras. Si prefieres otros instrumentos financieros, solo tienes que encontrar las apps que más te gusten y empezar a invertir. Eso sí, si no tienes conocimientos previos sobre el mundo del trading, lo mejor es que adquieras un poco de información antes de empezar a invertir: no te preocupes, la mayoría de estas apps también ofrecen recursos educativos a sus clientes.

Apps para finanzas personales: si hacer las cuentas y llevar los números al día no es lo tuyo, una app para finanzas personales es lo que necesitas, podrás mantener tus cuentas actualizadas y acceder a tu información financiera cuando lo necesites. En estas apps hay que introducir tus gastos e ingresos para que la app pueda hacer balance y calcular el ahorro que has conseguido en un periodo determinado de tiempo. Pero también puedes sincronizar tus cuentas bancarias y tarjetas de crédito con la app: para que los datos se añadan de forma automática y no tengas que hacerlo tú manualmente.

Apps para conocer gente: ¿no tienes muchos planes últimamente o acabas de llegar a tu nueva ciudad? Entonces una app para conocer gente, o incluso pareja, es la opción perfecta para ti. Algunas de estas apps también organizan eventos, para que puedas conocer gente según tus intereses y preferencias. ¡Con una de estas apps quedarse en casa ya es cosa del pasado!

Apps para dejar de fumar: aunque no hay muchas opciones, sí hay apps para dejar de fumar. Estas apps te ayudan a dejar la nicotina, con sugerencias y trucos que harán que los cigarrillos de menta pasen a la historia: ¡oda a la vida sana!

Apps para aprender idiomas: ¿te gustaría aprender francés o mejorar tu alemán? ¿Te vas a vivir a otro país y te gustaría tener conocimientos lingüísticos del idioma local? Ya no es necesario apuntarse a una academia, hay muchas apps para aprender idiomas que harán que puedas aprender las nociones básicas del idioma que desees de forma rápida a través de ejercicios prácticos.