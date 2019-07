Aprueban reformas a la Ley Reglamentaria del Congreso de BCS

La Paz, Baja California Sur.- En sesión extraordinaria, por mayoría otorgada con base en el artículo 158 de su Ley interna, el Congreso del Estado aprobó las reformas a la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo que modifica las facultades de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Legislativo; Permite a las representaciones sin partido agruparse en una fracción a partir de dos y les da la posibilidad de ocupar la Junta de Gobierno.

Tras una acalorada sesión se aprobó el dictamen en todos sus términos, luego de que las propuestas presentadas en la votación en lo particular, fueron desechadas y después de que 9 de los 20 diputados asistentes se retiraron de la Sala de Sesiones previo a la votación particular, por lo que la Mesa Directiva aplicó el artículo 158 de la Ley Reglamentaria que prohíbe “a los Diputados ausentarse del Salón y a la Presidencia conceder permiso para ello durante la votación de algún asunto. Y sí se abstuviere de expresar su voto, este computará unido al de la mayoría de los que así lo expresaren”.

Con la reforma en el segundo artículo transitorio quedan reconocidas las fracciones de los partidos políticos Encuentro Social y Acción Nacional, por lo que a partir del 1 de septiembre de 2019 y hasta el 31 de agosto del 2020 presidirá la Junta de Gobierno y Coordinación Política la fracción del Partido Encuentro Social y a partir del 1 de septiembre del año 2020 y hasta la conclusión de la Legislatura, presidirá la Junta de Gobierno, quién coordine los trabajos de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional.

En tanto en el artículo 73 establece que cuando un partido político por cualquier causa se disuelva o pierda su registro, la fracción previamente constituida conservará sus derechos hasta la conclusión de la legislatura. Los Diputados sin partido o que no conformen fracción, podrán incorporarse a alguna de las fracciones que se hayan constituido. Mientras que en el tercer artículo transitorio expone que: por única ocasión las Diputadas y Diputados que no conforman fracción o sin partido, podrán integrar una Fracción Parlamentaria Mixta quienes no podrán presidir la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur.

Las reformas fueron presentadas por las diputadas Maricela Pineda García, Perla Flores Leyva, Lorenia Montaño y el diputado Rigoberto Murillo.

El dictamen fue presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia y en la discusión particular representantes de la fracción MORENA presentaron propuestas para modificar los artículos 170, 64, 51 fracción III, 73 III párrafo, 67 II párrafo y 3 transitorio, las cuales fueron desechadas por votación.

Los diputados que avalaron esta reforma son Rigoberto Murillo, Anita Beltrán, José Luis Perpuli, Daniela Rubio, Perla Flores, Lorenia Montaño

Ramiro Ruiz, Carlos Van Wormer, Elizabeth Rocha y Maricela Pineda a los que se sumaron los de nueve diputados que se retiraron contra un voto de la diputada, Sandra Moreno, por lo que la final que registró la Mesa directiva fue de 19 votos a favor y uno en contra.