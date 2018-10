Asegura López Obrador que perdona a sus adversarios en comicios

Ciudad del Carmen, Camp., 13 Oct (Notimex).- Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, afirmó que ya perdonó a sus adversarios políticos, quienes durante la campaña electoral lo insultaron y difamaron.

Durante un mitin en Ciudad del Carmen, Campeche, López Obrador dijo que también perdona a todos los que supuestamente le robaron la Presidencia de la República en 2006 y 2012.

En el marco de su gira de agradecimiento por Campeche, el presidente electo afirmó que no está pensando en el pasado, sino en lo que viene, en la transformación del país, y dejó claro que “habrá perdón, pero no olvido”.

“A mí, como opositor, hasta me rompieron la cabeza, me reprimieron, y los que llevaron a cabo eso y me ofendieron en muchas ocasiones y, bueno, nos robaron dos veces la Presidencia, a todos esos los perdono porque yo no estoy pensando en lo que me hicieron hacia atrás, estoy pensando hacia adelante”, expresó.

Ante los habitantes de esta ciudad que acudieron al mitin, López Obrador agregó que no requiere legitimarse metiendo a la cárcel a algún político, “vamos a cambiar las cosas de verdad, acuérdense, luchamos para lograr una transformación, ya a un lado la politiquería”.

En ese sentido consideró que lo más importante es terminar con la corrupción, por lo que llamó a la reconciliación, “hay que unirnos, la patria es primero, ya pasó la campaña”.

Añadió que lo que quiere “es que nuestro querido México salga adelante, salga adelante nuestro pueblo”, y aunque aseveró que respeta a quienes piden “ni perdón ni olvido”, su postura es “perdón sí, olvidó no, vamos hacia adelante”.

Desde esta entidad, refrendó que Petróleos Mexicanos (Pemex) tendrá como sede Ciudad del Carmen para reactivar la actividad petrolera, por lo que Octavio Romero, futuro titular de la empresa productiva del Estado, y sus directores “atenderán desde aquí”.

Refirió que Romero Oropeza no pudo acompañarlo porque precisamente trabaja en la elaboración del plan para extraer y producir petróleo, en donde se contempla contratar plataforma para sacar el hidrocarburo lo más pronto posible.

Ante los campechanos, reiteró que el proyecto del Tren Maya ayudará al progreso de la región sur-sureste con generación de empleos y más impulso al turismo, para lo cual habrá una inversión de 120 a 150 mil millones de pesos.

Acompañado por los próximos secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Energía, Rocío Nahle, afirmó que el cambio se está dando de manera ordena, sin confrontación, pero de manera radical para acabar con la corrupción.

Por otra parte, López Obrador presentó el programa de gobierno para el estado de Campeche, el cual contempla apoyos sociales para el campo, ganadería, pesca, así como para los jóvenes.

Al respecto, indicó que 19 mil 899 jóvenes serán contratados con salarios de tres mil 600 pesos mensuales para que ser capacitados, además de que aproximadamente tres mil jóvenes de escasos recursos que estudian licenciatura recibirán dos mil 400 pesos mensuales, también como beca.

De manera adicional, anunció que desde el inicio del nuevo gobierno, 36 mil jóvenes de educación media superior de Campeche, recibirán becas de 800 pesos mensuales para que no abandonen la escuela, y se crearán tres nuevas universidades públicas en la entidad.

También habrá apoyos para el campo, por lo que quienes tienen parcelas y terrenos recibirán ayuda para que puedan pagar jornales, sembrando árboles frutales y maderables con un salario de cinco mil pesos mensuales; se generarán nueve mil 90 empleos permanentes y se esperan sembrar 25 mil hectáreas.

Agregó que se hará una inversión de más de mil millones de pesos para pesca y se apoyará con créditos a la palabra a los ganaderos y agricultores.