Autoridades de los tres niveles de Gobierno, ni ven ni escuchan a las familias de Puerto Nuevo

Este sábado habían convocado a una mesa de trabajo a los tres niveles de Gobierno para dialogar y atender su problemática, sólo asistió Eric Santillán Castillo, director municipal de Protección Civil Habían sido invitados la alcaldesa Armida Castro Guzmán, las diputadas Sandra Muñoz y Petra Juárez, el subsecretario de Protección Civil en la entidad, Carlos Alfredo Godínez, entre otras autoridades

Jorge Mendoza Ruiz

San José del Cabo.- Familias de Puerto Nuevo hicieron responsable de todo lo que les pueda pasar en caso de un ciclón a las autoridades de los tres niveles de Gobierno a quienes convocaron este sábado a una mesa de trabajo para conocer el Plan de Contingencia de la temporada ciclónica 2019 y ni siquiera mandaron un representante o se disculparon por su inasistencia.

Los habitantes del fraccionamiento expresaron que hay temor entre las familias de Puerto Nuevo que de azotar al municipio un ciclón, de nueva cuenta se ponga en riesgo su vida e insisten en que los reubiquen o construyan un muro de protección. Miriam Guadalupe Sandoval Velázco, presidenta de la Asociación de Colonos de Puerto Nuevo, informó que a la reunión convocaron a la alcaldesa Armida Castro Guzmán, a las legisladoras Petra Juárez y Sandra Moreno, al director general de Obras Públicas y Asentamientos Humanos Rogelio Magaña, así como a las autoridades municipales y estatales de Protección Civil.

Tristemente sólo asistió el director municipal de Protección Civil Eric Santillán Castillo, dijo Sandoval Velázco y advirtió de que si les pasa algo en caso de un ciclón, pues viven en una zona de alto de riesgo, hacen responsables a quienes hoy tenían la obligación legal de asistir y los dejaron plantados.

Entre las familias del fraccionamiento Puerto Nuevo hay una gran preocupación porque las autoridades competentes saben que se encuentran en zona de alto riesgo, que fueron compradores de buena fe a través del Infonavit y hasta la fecha no los han reubicado o protegido con un muro de contención.

Miriam Guadalupe Sandoval recordó que cuando la tormenta tropical “Lidia” azotó en Los Cabos la crecida del arroyo derribó un edificio y dejó colapsado a otro más, por lo que entre los más de 1,500 habitantes hay el temor de que con otra lluvia intensa se pueda llevar otros edificios y con ello poner en riesgo la vida de sus habitantes. Los habitantes de este fraccionamiento entregaron al único funcionario que asistió a la reunión, Eric Santillán Castillo, los estudios técnicos realizados por un grupo de ingenieros que demuestran que Puerto Nuevo se encuentra en zona de alto riesgo y que no es viable el lugar para habitar.

Así como las autoridades se preocupan por rescatar el Estero de San José del Cabo, deberían poner a salvo a las familias de Puerto Nuevo, ya sea construyendo el muro de contención o reubicando a todos sus habitantes a un lugar seguro, dijo la Presidenta de los colonos.

El Director Municipal de Protección Civil sostuvo un diálogo con los habitantes de este fraccionamiento sin embargo no llegaron a ningún acuerdo porque es una autoridad menor que NO tiene capacidad ni facultades legales para atender sus demandas principales que son: reubicación a un lugar más seguro o la construcción de muro de contención que proteja sus viviendas. A lo único a lo que yo me comprometo es a dar seguimiento a su problemática con los tres niveles de Gobierno, dijo Santillán Castillo a los inconformes.