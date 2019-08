Ayer entró en vigor “ley desplastifícate”, pero autoridades no se han acercado a los abarrotes y continúan usando su stock” Armando de la Cruz

San José del Cabo.- Armando de la Cruz Navarrete, vicepresidente de Comercio de Canaco Servytur Los Cabos y representante del sector abarrotero dio a conocer que a pesar de que ayer, 16 de agosto entró en vigor la “ley desplastifícate” en Baja California Sur que prohíbe el uso de popotes, bolsas de plástico y contenedores, las autoridades correspondientes aún no se han acercado al sector abarrotero para llegar a un acuerdo, ya que de momento cuentan con stock de productos plásticos y representa una pérdida el dejar de brindarles a sus clientes de un día a otro el producto, además, destacó población cabeña aún le falta cultura para adaptarse a esta nueva ley en beneficio del medio ambiente.

“Lo único que hemos escuchado a través de los medios de comunicación es un mensaje de aviso que ya no podemos usar bolsas de plástico, pues se nos prohíbe y restringe dar bolsas a nuestros clientes consumidores pero estamos esperando que alguna autoridad tenga un acercamiento con nosotros, ya que esto viene del Gobierno federal e interviene el Gobierno del Estado y el último es el Gobierno municipal pero no me he podido comunicar con la Dirección de Ecología, necesitamos tener un acercamiento con ellos para que nos expliquen cómo vamos ahorita a ir disminuyendo las bolsas de plástico porque nuestros inventarios ya están, no podemos dejar de dar bolsas de un día para otro, aparte el consumidor no está acostumbrado a traer una bolsa de mandado de otro tipo, falta sembrar bien la cultura aquí en el municipio de Los Cabos, estamos de acuerdo sí, porque es una contaminación bastante fuerte que se ve en las calles, en los camellones en todos lados vas a encontrar bolsas de plástico”.

Resaltó que a la fecha, las autoridades correspondientes, en este caso Ecología Municipal no se ha acercado a ellos para llegar a un acuerdo, pues muchos abarrotes aún cuentan con su stock de productos plásticos.

“Las autoridades aún no nos han avisado o tenido un acercamiento con nosotros, por el contrario, en este caso somos nosotros los que los estamos buscando para saber bien a fondo cómo aplica esta restricción y llegar a un acuerdo municipal, ya que primero debemos de sembrar la cultura en nuestros clientes”.

Aclaró que el sector abarrotero se encuentra en total de acuerdo a la nueva ley para que el uso de los materiales plásticos se disminuyan y con ello la contaminación del ambiente, pero de momento, destacó que continúan haciendo uso del stock de plásticos tanto con clientes como con sus proveedores.

“Seguimos haciendo uso del stock de nuestros productos plásticos pero no solo para los clientes, sino también de los proveedores, ya que ellos compran lotes enteros por año porque los fabricantes hacen un acuerdo de negociación y con ello vienen los convenios con los negocios para comprar el stock anticipadamente”.

Para finalizar, invitó a todos los comercios desde el “changarrito” de la colonia hasta los centros comerciales, que creen una cultura de acuerdo a como lo marca la ley Desplastifícate, usando bolsas reutilizables, destacó, prácticamente estamos volviendo a los tiempos de antes.