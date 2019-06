BCS, ejemplo de integración entre países y sobre todo entre personas: CMD

Firma el presidente López Obrador primer manifiesto de colaboración conjunta

Del 6 al 8 de junio se reunen en Cabo San Lucas, 140 alcaldes de Canadá, Estados Unidos de América y México

“En las relaciones comerciales, como en las humanas, la congruencia, la confianza y la certidumbre cimientan la solidez indispensable para que florezcan y perduren”, señaló el gobernador Carlos Mendoza Davis durante la Primera Cumbre de Alcaldes de América del Norte, encabezada por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

El mandatrio estatal expresó su beneplácito de este evento, cuyo propósito es impulsar un diálogo ciudad-ciudad y enviar un mensaje positivo de colaboración local en América del Norte encontrando soluciones, mejores prácticas y esquemas de cooperación regional en temas de cooperación fronteriza, movilidad, turismo, sostenibilidad urbana, gobierno digital, seguridad ciudadana y comercio, además de sumar una voz para la ratificación del T-MEC.

Ante la realidad que vive la relación con los Estados Unidos de América, Mendoza Davis precisó que en Baja Califorfnia Sur se ha demostrado que la buena vecindad sólo se construye con buena voluntad, compartiendo una visión común y proyectos de futuro. Hoy esa visión ha favorecido a las tres naciones.

En esta reunión en la que participan alrededor de 140 alcaldes de los tres países, el mandatario sudcaliforniano destacó la importancia de la integración económica de los tres países iniciada hace 25 años, lo que nos consolidó como un bloque comercial competitivo para la inversión, el desarrollo industrial, científico y de comercio.

Gracias a los acuerdos logrados desde entonces, comentó, el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá se cuadriplicó, los tres países fortalecieron su potencial exportador y el Producto Interno Bruto de Canadá creció 195%, el de Estados Unidos de América 181%, y el de México 132%, mientras que el ingreso per capita creció: 118, 126 y 103% respectivamente.

La unificación económica significó también el estrechamiento de lazos sociales y culturales entre los ciudadanos de la región. Mediante la unión obtuvimos grandes avances que nos posicionaron como una región de vanguardia en el mundo.

Mendoza Davis agregó que la unión se dio a partir de una visión común, del respeto, del entendimiento. También, y a partir de dos convicciones, pues se gana cuando se abre inteligentemente al mundo como región. Y dos: unidos se logra más.

“El espíritu en donde se funda norteamérica reside en enriquecernos tripartitamente no por ser iguales, sino por ser diferentes. No por nuestras fortalezas aplasten, sino porque con ellas suplimos las debilidades del otro. No porque pensemos que así excluimos al resto del mundo, sino porque como región nos integramos de manera más eficiente a él. Somos defensores de una asociación entre pares. Abogamos por profundizar la integración, pero no a cualquier costo. Pensemos en trascender nuestra visión de una región unida por el comercio: que sea también una comunidad de solidaridad, armonía, entendimiento”, dijo.

Por su parte, el presidente López Obrador, luego de firmar como testigo del primer manifiesto de colaboración conjunta de los alcaldes de América del Norte, que tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible de sus ciudades y proporcionar la consolidación de una región norteamericana competitiva y economicamente integada, hizo público su reconocimiento a las bellezas naturales de Baja California Sur y al acertado desempeño de sus autoridades que se han traducido en desarrollo económico y social.