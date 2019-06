BCS, ocupa segundo lugar en disminución de homicidios

La coordinación entre los tres niveles de gobierno ha dado óptimos resultados: CMD

En el mes de mayo solo se registraron 4

La Paz, BCS.- La más reciente evaluación de la organización no gubernamental Semáforo Delictivo ubicó y calificó en el primer trimestre de este 2019 a Baja California Sur en “semáforo verde”, uno de los Estados con el menor índice de homicidios, dio a conocer el gobernador Carlos Mendoza Davis.

El ejecutivo estatal mencionó que los buenos resultados se siguen dando, y tienen su base en la coordinación que se ha logrado con las Fuerzas Armadas y policías federales, estatales y municipales para la aplicación de políticas eficientes.

Mendoza Davis consideró que “vamos por el camino correcto con la aplicación de estrategias para enfrentar los principales retos que tenemos en materia de seguridad, somos una de las dos entidades que se encuentran en verde, aunque eso no significa que debamos relajarnos, pues aún hay mucho por hacer a fin de asegurar la tranquilidad de las familias sudcalifornianas”, señaló.

“En seguridad todos somos corresponsables, necesitamos de todos para avanzar hacia el mejor futuro de nuestras familias, y sin duda, trabajar de la mano sociedad y autoridades, nos dará más y mejores resultados, el reto es grande, pero la conjunción de esfuerzos y voluntades lo es aún más, puntualizó el Gobernador.

Asimismo, señaló que en el reciente estudio se destaca a la Entidad por registrar 4 homicidios en el mes de mayo, resultado de este trabajo conjunto que se realiza para recuperar la paz y el orden social en BCS.

Finalmente, el mandatario sudcaliforniano apuntó que en la media península tenemos una estrategia, un plan en el que todas las autoridades participamos. “No hay esfuerzo que no hagamos; recurso que no invirtamos o decisión que no tomemos que tenga como objetivo garantizar que la seguridad sea un hecho”.