Benita Sabino Morales recibirá de parte del Congreso del Estado la Medalla “Dionisia Villarino Espinoza” en su edición 2018

“Mamá Benita” como se le conoce tiene una amplia trayectoria de ayuda a personas en situación e vulnerabilidad

La Paz, Baja California Sur, a 16 de Octubre de 2018.- El Congreso del Estado eligió por mayoría de votos de los integrantes del Pleno de la XV Legislatura a Benita Sabino Morales, “Mamá Benita” para que este miércoles 17 en Sesión Pública Solemne reciba la Medalla “María Dionisia Villarino Espinoza” en su edición 2018.

En la sesión ordinaria de este martes la Comisión de Igualdad de Género que preside la Diputada Rosalba Rodríguez López presentó el dictamen en el que señala que “Mamá Benita” se ha distinguido a lo largo de muchos años con apoyar a infinidad de personas en condiciones de vulnerabilidad y en este sentido ha trabajado para con mucho esfuerzo fundar el Centro de Apoyo para Mujeres, Niños y Hombres Víctimas de Violencia “Mamá Benita” en esta ciudad, “en el cual cada persona que llega es tratada y atendida por ella como si de su familia se tratara”.

En el albergue, precisa el documento al que le dio lectura la Diputada Rodríguez López, también llegan a solicitar apoyo hombres violentados, “jornaleros agrícolas y adolescentes sin padres o tutores”. Precisa el dictamen que muchas de las personas que acuden al centro en el cual se brinda alojamiento y atención psicológica, legal, médica y espiritual así como impartición de talleres tles como cocina, bisutería, elaboración de manualidades que son herramientas para la vida.

La obra de “Mamá Benita” destaca el dictamen llega en muchos ocasiones a otros estados del país, ya sea mediante el otorgamiento de traslados a su lugar de origen a las personas que lo solicitan, “o bien ayudando en la búsqueda de familiares de personas que se encuentran en estado indigentes en la entidad”.

También fueron sometidas avotacióncomo aspirantes Adriana Rivera y María EsthelaPetit Cabrera.

La entrega de la Medalla “María Dionisia Villarino Espinoza” será este miércoles 17 a las 10 horas en la Sala de Sesiones “José María Morelos y Pavón” a partir de las 10 horas.

A favor de la ganadora habló el Diputado Estaban Ojeda Ramírez quien manifestó que las tres mujeres que fueron votadas por diputadas y diputados “tienen su mérito”. En su intervención indicó que conoce a “Mamá Benita” y resaltó que lo que la distingue es su gran solidaridad con los que menos tienen, “ella recoge, niños, jóvenes, mujeres y hombres en desracia. Los he visto, porque la he encontrado en la calle caminando y porque he visitado su hogar, en donde sin tener las condiciones necesarias sacrifica su espacio familiar para tenderle la mano al desvalido”.