Bloqueos deben de parar: dirección municipal del Transporte

Lamentable acción provocada en contra de Uber: Ramón Ceseña

Jorge Mendoza

San José del Cabo.-Ramón Ceseña Ceseña, director municipal de Transporte lamentó la situación que se vivió en días pasados tras el bloqueo que realizaron los taxistas a la entrada de un conocido hotel del Corredor Turístico, ya que sólo afectan la imagen turística del destino, lo cual no se puede permitir por ningún motivo, pues el principal motor económico del municipio es la actividad turística.

“Fue muy lamentable la situación, porque al final de cuentas todo mundo tenemos el derecho de libre tránsito; en sí yo no estaba presente, después que yo llegué ya se había dispersado todos los taxistas y los señores de Uber. Tengo entendido que sí hubo una especie de bloqueo, pero al final de cuenta estuvimos preguntando y nunca fue el bloqueo total, ya que siguió la circulación, pero sí fue un hecho lamentable porque todo mundo nos debemos al turismo, pero de una u otra forma debemos de cuidar el turismo”.

Ramón Ceseña Ceseña hizo un llamado tanto a taxistas como a integrantes de la plataforma digital Uber a que mantengan la calma para que no sigan dañando la imagen del destino, ya que se continúa a la espera de la aprobación de la ley de movilidad en el estado.

“En el caso de los taxistas no pueden hacer justicia por su propia mano, ya que para eso están las leyes; en caso que ellos estén desesperados, nosotros hemos tratado de cumplir con nuestra obligación que es el supervisar el transporte, pero también el llamado es para las personas que prestan el servicio con las plataformas digitales, ya que todavía no están contemplados en la ley, es así que no se encuentran regularizados; hay que esperar que salga la ley de movilidad que está en el Congreso del Estado, para que las plataformas digitales ahora sí puedan otorgar sus servicios de forma legal”.